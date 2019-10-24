Singapur'da bir restorandan tepki çeken promosyon: Canlı yengeç yakalama makinesi koydular

Singapur’da bir restoran atari salonlarında bulunan oyun makinelerine benzeyen bir makineyle ‘canlı yengeç yakalama’ promosyonu yaptı. Büyük tepki çeken uygulamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Singapur’da tanıtımını yapmak için farklı bir yöntem deneyen ‘House of Seafood’ (Deniz Ürünleri Evi) adlı bir restoran, ilgi ve yeni müşteriler yerine tepki çekti.

Restoranın önüne mekanik bir kolla müşterilerinin canlı yengeçleri yakalamasına izin veren bir makine yerleştirdi. Pembe makinenin üzerinde de gülümseyen bir yengecin resmiyle ‘Gel ve beni yakala’ sloganı yer aldı.

Atari salonlarında genelde oyuncak yakalamaya çalışılan makinelere benzer bir düzeneği olan makinede, başarılı olan müşteri canlı yengeci yakalıyor. Müşterinin bu ‘başarısı’ karşısında yakaladığı yengeç ücretsiz olarak pişiriliyor. Müşteriye ayrıca yengeci eve götürme ya da bir dahaki sefer restoran geldiğinde yemek üzere ayırtma gibi seçenekler de sunuluyor.

© AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN Singapur'daki restoranın önünde yer alan makinede yengeci yakalayan müşteriye, 'ödül' olarak ücretsiz pişirme teklif ediliyor.

'ONLAR OYUNCAK DEĞİL'

Bu uygulamaya dair fotoğraf ve videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla restoran büyük tepki topladı.

Kullanıcılar restoran yönetimini zalimlik ve acımasızlıkla suçladı.

Hayvanlara Yönelik Zulmü Önleme Derneği de bir açıklama yaparak makinenin ‘gereksiz bir zarara yol açtığını’ söyledi. Dernek ayrıca bunun, hayvanları bir nesne gibi görmeye teşvik ettiğini belirtti.

Dernek, “Yengeçler yaşayan canlılardır, oyuncak değil” dedi.

Devlet Veterinerlik Hizmetleri de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RESTORAN SAHİBİ TEPKİLERE ŞAŞIRMIŞ

Restoranın yöneticisi Francis Ng ise, ‘promosyonun’ bu ay başladığını, tepki üzerine kaldırdıklarını söyledi.

Tepkiler karşısında şaşırdığını belirten Ng, “İnsanlar yengeçlere işkence ettiğimi düşünüyor ama böyle bir niyetimiz yok. Yengeçler hiç zarar görmüyorlar” dedi.

Ng, yengeçlerin bulundukları kabın yaralanmayı önlemek için kaplandığını savundu.

Çin’de bu yöntemi deneyerek başarılı olan iki restoran olduğunu söyleyen Ng, yetkililerle görüşeceğini ve makineyi kullanması için izin alabilmeyi umduğunu belirtti.