Kayıt
16:04 24 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Singapur'da bir restorandan tepki çeken promosyon: Canlı yengeç yakalama makinesi koydular

    © AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol

    Singapur’da bir restoran atari salonlarında bulunan oyun makinelerine benzeyen bir makineyle ‘canlı yengeç yakalama’ promosyonu yaptı. Büyük tepki çeken uygulamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    © Flickr /
    Restoranın süs havuzundaki flamingolar tartışmaya neden oldu: 'Uygun beslenmiyorlar, tüyleri kesilmese uçarlardı'
    Singapur’da tanıtımını yapmak için farklı bir yöntem deneyen ‘House of Seafood’ (Deniz Ürünleri Evi) adlı bir restoran, ilgi ve yeni müşteriler yerine tepki çekti. 

    Restoranın önüne mekanik bir kolla müşterilerinin canlı yengeçleri yakalamasına izin veren bir makine yerleştirdi. Pembe makinenin üzerinde de gülümseyen bir yengecin resmiyle ‘Gel ve beni yakala’ sloganı yer aldı.

    Atari salonlarında genelde oyuncak yakalamaya çalışılan makinelere benzer bir düzeneği olan makinede, başarılı olan müşteri canlı yengeci yakalıyor. Müşterinin bu ‘başarısı’ karşısında yakaladığı yengeç ücretsiz olarak pişiriliyor. Müşteriye ayrıca yengeci eve götürme ya da bir dahaki sefer restoran geldiğinde yemek üzere ayırtma gibi seçenekler de sunuluyor.

    © AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN
    Singapur'daki restoranın önünde yer alan makinede yengeci yakalayan müşteriye, 'ödül' olarak ücretsiz pişirme teklif ediliyor.

    'ONLAR OYUNCAK DEĞİL'

    Bu uygulamaya dair fotoğraf ve videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla restoran büyük tepki topladı.

    © AFP 2019 / ISAAC LAWRENCE
    Çin, Rus turistleri çekmek için Türkiye’deki ‘her şey dâhil’ sistemini uygulamaya hazırlanıyor
    Kullanıcılar restoran yönetimini zalimlik ve acımasızlıkla suçladı.

    Hayvanlara Yönelik Zulmü Önleme Derneği de bir açıklama yaparak makinenin ‘gereksiz bir zarara yol açtığını’ söyledi. Dernek ayrıca bunun, hayvanları bir nesne gibi görmeye teşvik ettiğini belirtti.

    Dernek, “Yengeçler yaşayan canlılardır, oyuncak değil” dedi.

    Devlet Veterinerlik Hizmetleri de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    RESTORAN SAHİBİ TEPKİLERE ŞAŞIRMIŞ

    Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi
    © Fotoğraf : Marni Jill Ugar
    Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi
    Restoranın yöneticisi Francis Ng ise, ‘promosyonun’ bu ay başladığını, tepki üzerine kaldırdıklarını söyledi.

    Tepkiler karşısında şaşırdığını belirten Ng, “İnsanlar yengeçlere işkence ettiğimi düşünüyor ama böyle bir niyetimiz yok. Yengeçler hiç zarar görmüyorlar” dedi.

    Ng, yengeçlerin bulundukları kabın yaralanmayı önlemek için kaplandığını savundu.

    Çin’de bu yöntemi deneyerek başarılı olan iki restoran olduğunu söyleyen Ng, yetkililerle görüşeceğini ve makineyi kullanması için izin alabilmeyi umduğunu belirtti.

    Etiketler:
    makine, yakalamak, Yengeç, Restoran, Singapur
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Namibya mevkidaşı Hage Geingob.
    Afrika kıtasını Soçi’de bir araya getiren Rusya-Afrika Zirvesi’nden kareler
    Karikatür
    Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı ve Suriye kuzeyinde son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet