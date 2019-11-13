Çinli adam 20 yıl boyunca burnundaki dişle yaşadı

Çin’in Harbin şehrinde bir adam, 20 yıl boyunca hiç farkına varmadan burnundaki dişle yaşadı. Geçirdiği gribin ardından solunum güçlüğü gibi şikayetleri ortaya çıkan adamın çocukken yaşadığı bir kaza nedeniyle bu duruma düştüğü ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 30 yaşındaki Zhang Binsheng, üç aydır yaşadığı ciddi burun tıkanıklığı ve solunum problemi şikâyetlerinin artması üzerine geçen hafta doktora başvurdu.

Röntgen çeken doktorlar Zhang’ın burun boşluğunda şüpheli bir pıhtıya rastladı. Daha sonra bunun bir diş olduğu anlaşıldı.

Man, 30, discovers a tooth 'has grown inside his NOSE for 20 YEARS' https://t.co/NGFYABSvOw — Daily Mail Online (@MailOnline) November 12, 2019

Hastanın 1999 yılındabir alışveriş merkezinin üçüncü katından düştüğü ve iki dişini kaybettiği ortaya çıktı. Kazanın ardından doktorlar sadece bir dişi bulurken, kayıp olan dişin buruna geçtiği ve vücut yabancı bir madde gibi algılamadığı için orada kök saldığı tespit edildi.

O dönemde burnunda bir rahatsızlık hissetmeyen Zhang’ın şikâyetleri üç ay önce geçirdiği gribin ardından başladı. Nefes almakta güçlük çeken, uyku sorunu yaşayan Zhang, hiç gitmeyen bir çürük kokusu da duymaya başladı.

Yaklaşık yarım saat süren operasyon sonunda burnundaki bir santimetrelik dişten kurtulan Zhang’ın durumunun normale döndüğü belirtildi.

Doktorlar bu durumun oldukça nadir görüldüğünün, 1959 ile 2008 yılları arasında yayımlanan tıbbi yayınlarda sadece 23 vakanın rapor edildiğini belirtiyor.