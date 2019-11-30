Twitter CEO'su Google kullanmıyor: 'Güvenlik endişeleri' iddiası

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde bir tweet paylaştı. Paylaştığı gönderide pek de bilinmeyen bir arama motorunun Twitter sayfasını etiketleyen Jack, varsayılan arama motoru olarak bu arama motorunu kullandığını belirtti.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ortamlarından biri olan Twitter, 21 Mart 2006 senesinde Jack Dorsey isimli bir yazılımcı tarafından kurulmuştu. Kendi kurduğu ve CEO’su olduğu platformda günde yalnızca iki saat zaman geçirdiğini belirten Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu platformda yeni bir gönderi paylaştı.

Paylaştığı tweet'te Jack’in varsayılan arama motorunun dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google olmadığı ortaya çıktı.

Webtekno'nun aktardığına göre Jack Dorsey, Twitter hesabında DuckDuckGo isimli bir arama motoru sayfasını etiketleyerek "@DuckDuckGo’yu seviyorum. Bir süredir varsayılan arama motorum bu. Uygulaması ise daha da iyi!" şeklinde bir tweet paylaştı. Bunun ardından DuckDuckGo isimli Twitter hesabı, “Bunu duymak güzel @jack! Ördek tarafında olduğun için mutluyuz” diye Dorsey’e karşılık verdi.

I love @DuckDuckGo. My default search engine for a while now. The app is even better! — jack 🌍🌏🌎 (@jack) November 27, 2019

DuckDuckGo, 2008 senesinde ABD'de kurulan ve tamamen kullanıcı gizliliğini ön planda tutan bir arama motoru.

Kullanıcılarının IP adreslerini ve kişisel arama sonuçlarını hiçbir şekilde kaydetmeyen DuckDuckGo, bu nedenle daha güvenli bir arama motoru olarak görülüyor. Google ise neredeyse tüm kullanıcı verilerini reklam verebilmek için topluyor ve bu nedenle kullanıcıların gözünde pek de güvenli görünmüyor.J

Jack Dorsey’in dünyanın en ünlü arama motoru Google yerine DuckDuckGo’yu kullanmasının sebebinin de güvenlik olduğu düşünülüyor.