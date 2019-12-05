Can Yaman için yapımcısından 'önlem paketi': Bir süre ortalıkta görünmeyecek

İspanya'da kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" yanıtıyla tepki çeken oyuncu Can Yaman’ın mart ayında başlaması planlanan yeni dizisi eylül ayına bırakılırken, Yaman'la ilgili bir 'önlem paketi' oluşturuldu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, yapımcı Faruk Turgut, İspanya'daki açıklamalarından dolayı 'Çizmeyi aştı' diye bahsettiği Yaman için hazırladığı önlem paketini açıkladı.

Turgut, Yaman için alınan 'önlemler'i şöyle sıraladı:

"Can Yaman apar topar Kıbrıs’a gönderildi. Kıbrıs dönüşü ortalıkta fazla görünmemesi adına yurt dışına uzun bir tatile gönderilecek. Bebek’teki evinden çıkartılacak olan Yaman gözlerden uzakta bir semte yerleştirilecek. Eylül ayına kadar dizisi ertelendiği için bu süre zarfında İtalya’da yayınlanan Survivor’da sunuculuk yapacak."