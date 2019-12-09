ABD şartlı tahliye taleplerini yapay zekaya soruyor

Yapay zeka teknolojileri casusluk faaliyetlerini artırmada muazzam imkanlar sunuyor ve ‘gelişmiş demokrasi’ ülkelerinde teknoloji politik ve sosyal kontrol aracı olarak kullanılıyor.
Uygulamalardan ve web sitelerinden toplanan verilerle reklamlar ve sosyal yayınlar optimize ediliyor. Ancak aynı veriler, yetkililer tarafından birinin kişisel yaşamını ve siyasi eğilimlerini anlamak ve takip etmek için de kullanılabilir durumda. Akıllı telefonlar, akıllı kameralar ve daha gelişmiş yapay zeka sayesinde bu casusluk yöntemi yaygınlık kazanıyor.
Cinsel yönelimi tespit edebiliyorYapay zeka teknolojileri, kişilerin diğer özel bilgilerini okumak için de hayata geçirilebilir.
Sosyolog Lisa Talia Moretti bu tür bir sistemin, şehirlerdeki MOBESE kameraları aracılığıyla, örneğin eşcinselliğin suç sayıldığı Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından devreye sokulabileceğinin altını çiziyor.
Şartlı tahliyelerde yapay zeka kullanılıyor
Yapay zeka yalnızca gözetleme ve yakalama imkanı sunmakla kalmıyor aynı zamanda kişileri yargılayabiliyor. ABD’nin bazı bölgelerinde şartlı tahliye talepleri hakkında yapay zeka ‘görüş’ bildiriyor.
İtirazlara rağmen yaygınlaşıyor
Yapay zeka temelli sistemler insan istihdamına gerek duymadan videoları anlık analiz eden, kimlik tespiti yapabilen, ‘potansiyel suçluları’ izleyebilen giderek daha karmaşık ve yetenekli hale geliyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nın raporuna göre, aralarında ABD, Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu ‘gelişmiş demokrasi’ ülkelerinin yüzde 51’i vatandaşlarını aktif olarak takip ediyor.
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