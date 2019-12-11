Dünya Güzeli ile İngiliz sunucu kapıştı: 'Yarışmacıları zekalarıyla yargıla', 'Kimse çirkin birinci istemez'

İngiltere’de yayımlanan sabah programında, sunucu Piers Morgan ile 2018 Dünya Güzeli Vanessa Ponce arasında ‘zekâ-güzel görünüm’ tartışması çıktı. Morgan, “İnsanlar çirkin birinci görmek istemez” derken Ponce, yakında jüri koltuğuna oturacak sunucudan ‘zekâya göre değerlendirme yapmasını’ istedi.

‘Good Morning Britain’ (Günaydın Britanya) adlı programıyla bilinen sunucu Piers Morgan, bu sabahki yayında 2018 Dünya Güzeli 27 yaşındaki Meksikalı Vanessa Ponce’u konuk etti. Programa ikili arasında yaşanan, ‘yarışmaların güzellikle mi yoksa akılla mı ilgili’ olduğu tartışması damga vurdu.

Ponce, ‘Miss World’ün güzellikten ziyade zekâyla ilgili' olduğunu ve katılımcıların ‘söyleyecek sözleri’ bulunduğunu savundu.

Reigning Miss World Vanessa Ponce De Leon visited the @GMB TV studios this morning for a chat with @piersmorgan. The Mexican beauty queen will give the crown on Saturday here in London to her successor... VIVA MÉXICO! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/7BvV3z7UXJ — The Mexican Londoner (@TheMexLondoner) December 11, 2019

'Artık bikini yok'

Londra'da yapılacak güzellik yarışmasında jüri koltuğuna oturacağı açıklanan 54 yaşındaki Morgan ise, ‘en çekici kızı seçmesine hiçbir şeyin engel olamayacağını’ belirtti, dahası insanların çirkin bir galip görmek istemediğini söyledi.

Yarışmaların ‘çok değiştiğini’ belirten Ponce ise, “Her dört yılda bir, bir araya gelip neyin değişmesi, gelişmesi gerektiğini oylamaya sunuyoruz. Bikini yarışmalarımız artık yok” dedi.

'Dünya barışını nasıl sağlayacağına bakılmayacak'

Morgan ise araya girerek bunun ‘sorun olduğunu’ savundu ve “Estetiğe bakarak yargıda bulunma ve en çekici yarışmacıyı seçme konusunda beni nasıl durduracaksın? Doğal tepkim, ‘Dünya barışını nasıl sağlarsın’ diye sormak olmayacak, nasıl göründüğün olacak” ifadelerini kullandı.

Vanessa Ponce ise bunun üzerine “Onların zekâlarına da âşık olmak zorundasın Piers, hadi ama” diye yanıt verdi.

Piers Morgan’ın ‘yarışmacılara ne tarz sorular yöneltmeliyim’ diyerek dile getirdiği merakını da gideren Ponce, “Onlara görüşlerini, ülkelerine yardım etmek için neler yaptıklarını sormalısın. Harika projeleri var. Bazıları Nijerya’da, Trinidad ve Tobago’da varoşlarda çalışıyor. Bu kızların söyleyecek sözleri var” ifadelerini kullandı.

Görüşünde ısrarcı olan Morgan ise, “Ama sonuç olarak sen de ayaklı bir kanıtsın, çirkin olanın kazanmasını istemeyiz” dedi.

Ponce ise tek cümleyle yanıt verdi; “Burada bir çirkinlik yok”. Ancak Morgan, “Kesinlikle! Bu beynin olduğu kadar güzelliğin de övülmesi, ama güzellik görmek istiyoruz. Güzelliğin övülmesinin neresi yanlış?” diyerek ısrarını sürdürdü.

Atışmayı sonlandıransa Ponce oldu. Eski kraliçe, “Buna şükretmeliyiz, bu doğumla sahip olduğumuz bir şey, tanrı vergisi. Ancak güzellik, onu bir şey için kullanmadığın sürece önemli değil” dedi.

Yarışmalar eleştirilerin odağında

Güzellik yarışmaları, kadın bedeni sömürüsü olduğu ve kadınları aşağıladığı için çok geniş bir kesim tarafından eleştiriliyo.

Ayrıca yarışmaların kadın bedenine dair gerçek dışı bir algı yaratarak, genç kızları beslenme bozukluğuna veya depresyona sürüklediği belirtiliyor.