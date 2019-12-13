Huawei, Samsung'la arayı kapatırken Apple'ın düşüşü devam ediyor

2019 yılında, Çinli akıllı telefon devi Huawei'nin Güney Koreli Samsung'un satış rakamlarına biraz daha yaklaşması bekleniyor. Apple'daki düşüş ise sürüyor.

Geçen sene akıllı telefon satışları listesinin tepesindeki üç şirket, 2019'da da yerlerini koruyor. Samsung, Huawei ve Apple pazarın yüzde 50'sinden fazlasını ellerinde tutmaya devam ediyor.

Strategy Analytics'in tahminlerine göre, Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, en yakın rakibi Huawei'nin ABD ile yaşadığı gerilimin de etkisiyle pazardaki birinciliğini korudu.

Webtekno'nun aktardığına göre, Samsung'un 2019 yılında 320 milyon akıllı telefon siparişi aldığı tahmin ediliyor. Samsung'un yenilenmiş düşük ve orta seviyeli ürünlerinin özellikle Avrupa pazarında çok papüler olduğu belirtiliyor. Bu yılın başında Samsung'un kıtadaki pazar payı son 5 yılın en yüksek seviyesine erişirken, yine bölgede en hızlı büyüyen marka oldu.

Galaxy A ve Galaxy M serilerinin özellikle Asya'da bir hayli popüler olduğu da verilen bilgiler arasında. Şirket Hindistan'da da en popüler ikinci marka olma özelliğini koruyor. Öte yandan, 5G teknolojisinde erken davranarak atak yapan Samsung, bu konudaki üstünlüğünü de koruyor.

Tahminlere göre Samsung, 2019 yılını 323 milyon satış ve yüzde 21.3 pazar payıyla kapatacak. Bu rakamlar geçen sene sırasıyla 291 milyon ve yüzde 20.3'tü.

Huawei, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları ve yaptırımlar nedeniyle 2019 hedeflerine ulaşamayacak gibi görünüyor. Çinli dev, bu yıl için 270 milyon cihaz satmayı hedefliyordu. Ancak tahminler, Huawei'nin yılı 251 milyon cihaz ve yüzde 17.7 pazar payıyla kapatacağını gösteriyor. Huawei, tüm bunlara rağmen 2018 yılına göre büyümesini sürdürüyor.

Geçen yıl, şirket 206 milyon cihaz satarak pazarın yüzde 14.4'ünü kontrol ediyordu. 2019 tahminleri, Huawei'nin Samsung'la olan satış farkını 85 milyondan 72 milyona, pazar oranını farkını da yüzde 5.9'dan yüzde 3.6'ya indirdiğini gösteriyor.

Apple'ın düşüşü sürüyor

Huawei, özellikle anavatanı Çin'de piyasanın yüzde 50'sini kontrol etmeye doğru ilerliyor. Bu ilerlemenin, yaptırımlar nedeniyle Avrupa pazarında gerileyen şirketin zararlarını karşılaması bekleniyor. Şirketin 2020'deki performansı, ticaret yasaklarının kalkıp kalkmamasına göre değişecek. Eğer yaptırımlar kalkmazsa, Huawei'nin Google Play'e erişiminin kısıtlanması nedeniyle zor günler yaşaması bekleniyor.

Listenin 3 numarasındaki Apple'daki düşüşse sürüyor. 2018 yılında 208 milyon satış ve yüzde 14.7 pazar payıyla üçüncü sırada yer alan iPhone'un üreticisinin 2019'u 193 milyon satış ve yüzde 13.6 pazar payıyla kapatması bekleniyor.

Apple'ın bu seneki düşüşünde, iPhone XS ve iPhone XR modellerinin beklenenden az satılmasının önemli bir payı var. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro cihazlarının satış grafiği bir hayli iyi olmasına rağmen, yılın ilk 6 ayındaki kötü gidişatı tersine çevirebilecek bir performansları olmadığı görülüyor.

Şirketin 2020 yılında ucuza piyasaya sürülecek iPhone SE 2 ve genişletilmiş iPhone 12 modelleriyle birlikte yeniden çıkış yakalaması bekleniyor.