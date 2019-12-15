Time, son 10 yılın en iyi aygıtlarını seçti

ABD merkezli Time dergisinin son 10 yılın en iyi cihazlarının listesinde ilk sırayı Apple ürünü kaptı.

Listede ilk sırayı, Time’a göre son 10 yılda taşınabilir cihazların geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynayan Apple iPad aldı.

Otomotiv endüstrisinin gelişim seyrini değiştiren Tesla Model S, 2. sırada yer buldu.

Listede mini bilgisayar Raspberry Pi’yi, dijital medya oynatıcı Google Chromcast ve insansız hava aracı DJI Phantom takip etti.

Apple baskını

Listede yer alan diğer cihazlar, akıllı hoparlör Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods ve taşınabilir alıcı Nintendo Swictch oldu.

Xbox oyun konsolları için uyarlamalı kumanda, listenin son sırasında yer aldı.