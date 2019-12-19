Yeni Zelanda: Zengin işadamı, çiftliğinde komünal hayat yaşayacak 10 kişiyi ilanla arıyor

Yeni Zelanda’da yaşayan multi-milyoner bir işadamı, Kuzey Adası’nda inşa ettiği ve ‘cennet’ diye adlandırdığı çiftliğinde kendisiyle birlikte yaşayacak 10 kişiyi bulmak için ilan verdi.

Buzlu kahve işi yaparak servet kazanan Alman vatandaşı Karl Reipen, Waikato bölgesinde bulunan ve ‘Awakino’ adını verdiği çiftliğinde ‘komünal bir hayat’ hayalini paylaşmak isteyen Yeni Zelandalıları gazete ilanlarıyla arıyor. Reipen, 70 yaşını aşmamış 10 kişiyi ağırlamak istediğini belirtiyor.

Multi-millionaire seeking people to live with him in isolated coastal 'paradise' https://t.co/XgvK2OgmmV pic.twitter.com/yYnRNRQofM — Taranaki Daily News (@taranakinews) December 18, 2019

NZ Herald's gazetesinde iki kez yer verilen ilanda, “(Mülke gelecek olanlar) İki kişilik evlerde yaşayabilirler, yemeklerde ve sosyalleşmek istediklerinde şarap mahzenini paylaşabilirler. Yürüyüş yapmanın, balık tutmanın, alışverişin, yüzmenin, kayak yapmanın, kuşları ya da diğer güzel hayvanları seyretmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bir grup ilgi çekici insanla yaşamak fikriyle ilgileniyorsanız bu, sizin için yeni bir hayat olabilir” deniliyor.

Mülkte bir ahır olduğunu vurgulayan ilan, konukların isterlerse kendi atlarını da getirebileceklerini belirtiyor.

İlk ağızdan yazılan ilan her ne kadar Karl Reipen’ın adını vermese de, işadamının 2000 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından bu güzel çiftliği almaya karar verdiğini anlatıyor. Çiftlik, en yakın yerleşim yerine yaklaşık 90 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Reipen, 2003 yılında Taranaki Daily News’e verdiği röportajda bir çiftlik sahibi olmanın ve orayı beş yıldızlık bir yer haline dönüştürmenin ‘çocukluk hayali’ olduğunu anlatmıştı.