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08:56 30 Aralık 2019
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    Polis, girilmez, olay yeri inceleme

    İzmir'de peş peşe iki cinayet: İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, bir polis ağır yaralandı

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    İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal ise evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

    İzmir Torbalı ilçesi çifte cinayete sahne oldu. İlk olay, dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evde meydana geldi.

    İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park’tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

    Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park’ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal’i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

    Polisi ağır yaraladı, iki saldırgan aranıyor

    Bu olayların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri adeta alarma geçti. Polis, yaklaşık 700-800 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.
    Peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı.

    Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi’nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarark, arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı (35), Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru Kahırlı, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Zanlı, polisler tarafından her yerde aranırken, Dr. Harun Gülcemal’in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.
    Ağır yaralanan polisin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma ve zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

    Etiketler:
    Soruşturma, inceleme, Polis, Cinayet, Torbalı, İzmir
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