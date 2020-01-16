Bilimsel raporların 'kanıt yok' demesine rağmen, İtalyan yargısı, 'cep telefonlarının tümör nedeni olduğunda' ısrarlı

İtalya'da Dünya Sağlık Örgütü ve İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün cep telefonlarının uzun süreli kullanımı ile beyin tümörü arasında bağlantıya dair kanıt bulunmadığına dair raporlarının tersi yönde yargı kararı, üst mahkeme tarafından tasdik edildi.

Torino kentindeki temyiz mahkemesi, kulak sinir dokusunda iyi huylu tümör oluşan ve ameliyatla alınması sırasında sağ kulağında tümden işitme kaybı meydana gelen Roberto Romeo'nun açtığı davada Piedmont'taki alt mahkemenin üç yıl önceki kararını onadı.

Mobile phones cause tumours, Italian court rules, in defiance of evidence https://t.co/s4te8gbWcc — The Guardian (@guardian) January 15, 2020

Karar, mahkeme tarafından atanan iki doktorun araştırmalarına dayandırıldı.

10 yıl boyunca günde 30 dakika konuşanlarda beyin tümörü riskinin arttığını söyleyen bilirkişi araştırmalarından hareketle, yargıçlar, Telecom Italia için çalışan Roberto Romeo'nun sürekli cep telefonuyla konuşması ile rahatsızlığı arasında bağlantı olduğuna hükmetti.

Romeo cep telefonunu 15 yıl boyunca günde 4-5 saat kullandığı yönünde ifade vermişti.

"Kişinin cep telefonlarının radyo frekanslarına maruz kalması ile ortaya çıkan hastalık arasında nedensel bağ olduğunu teyit eden sağlam unsurlar var" diyen yargıçlar, işyeri sigorta kurumu Inail'in Romeo'ya tazminat ödemesine karar verdi.

Daha önce 60 yaşındaki davacıya ayda 500 euro ödemesine hükmedilmiş Inail'in davayı yüksek mahkemeye götürmesi bekleniyor.

Romeo’nun avukatlarından Stefano Bertone, "Bu tümörün gelişmesinin başka izahı olamaz" dedi.

2017 tarihli alt mahkeme hükmü, cep telefonları ile tümörler arasında bağlantı olduğu sonucuna varan ilk karardı.

Temyiz mahkemesinden gelen onama, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün eski başkanı Walter Ricciardi'nin tepkisini çekti.

Cep telefonlarının uzun süreli kullanımının iyi ya da kötü huylu tümör riskini artırdığını kanıtlayan delil bulunmadığına dair geçen yıl enstitü ile diğer kurumların yayımladığı ortak raporu hatırlatan Ricciardi, şöyle konuştu:

"Torino'daki yargıçlar ya Nobel'den ya da anıtsal bir çam devirdi. Prestijli sağlık kurumlarının hiçbir zaman ortaya koymadığı cep telefonu kullanımıyla tümörler arasında nedensel bağlantının çıkarımını yaptılar, dünyada benzeri bulunmayan bir emsal oluşturdular."

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da yargı kararına saygı duyduğunu, ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün cep telefonu-kanser bağlantısına dair kanıt bulunmadığı görüşünü desteklediğini açıkladı.