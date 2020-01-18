Gigi Hadid’in Weinstein davasında jüri üyesi olma talebi reddedildi

Suçlu psikolojisi eğitimi alan 24 yaşındaki ünlü model Gigi Hadid'İn, dün 120 jüri üyesi adayı arasında yapılan elemelerin sekizinci gününde Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde jüri üyesi olamayacağı kendisine bildirildi.

Sözcü'den Tayfun Hopalı'nın aktardığına göre, Weinstein'ın avukatı, ünlü modelin yapımcıyı cinsel tacizle suçlayan kadınlarla tanışıklığı olduğunu ve bu nedenle jüri üyesi olmasının sakıncalı olacağını ileri sürdü.

Davanın jüri üyesi seçimi halen devam ediyor. Duruşmalar ise 22 Ocak’ta başlayacak.