Çin'deki virüsün ABD'de bulaştığı ilk kişiyi bir robot tedavi ediyor

Çin'de kontrol altına alınamayan bir salgına yol açan koronavirüsünün ABD'de bulaştığı ilk kişiyi bir robot tedavi ediyor. Steteskop kullanan ve yaşam bulgularını ölçen robotun ekranı aracılığıyla doktorlar hastayla iletişim kuruyor.

Yeni ölümcül virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei bölgesine bağlı Vuhan kentinden 15 Ocak'ta ABD'nin Seattle kentine dönen, 19 Ocak'ta gittiği acil kliniğinde ABD'de virüsün bulaştığı ilk kişi olduğu belirlenen hasta, tecrit altına alındı.

30'lu yaşlarında olan erkek hasta, özel bir tecrit sedyesiyle hastaneye kaldırıldı ve hastanenin kalabalık bölümlerinden uzakta bir tecrit odasına konuldu.

I thought that only happening on movie https://t.co/HHyR8ZIfQa — mhel b. diaz (@diaz_mhelb) January 24, 2020

Sağlık durumu istikrarlı seyreden erkek hastaya az sayıda sağlık çalışanı ile bir robot bakıyor.

The first person diagnosed with the Wuhan coronavirus in the US is being treated by a few medical workers and a robot.



The robot, equipped with a stethoscope, is helping doctors take the man's vitals and communicate with him through a large screen. https://t.co/x0q466T6wj — CNN (@CNN) January 24, 2020

'Enfeksiyona yakalanma riskini en aza indiriyoruz'

Steteskop kullanan ve yaşam bulgularını ölçen robot, ekranı aracılığıyla doktorlarla hastanın konuşmasını sağlıyor.

Washington eyaletinin Everett kentindeki Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, hemşire personelinin robotu odada hareket ettirmesi suretiyle hastayı görebildiklerini ve konuşabildiklerini belirtti.

Dr. Diaz, tecrite virüsün kimseye bulaşmaması için başvurduklarını, robot kullanarak sağlık çalışanlarının enfeksiyona maruz kalması riskini en aza indirgediklerini vurguladı.

Diaz, ilave testler yaparak virüsün varlığını devam ettirip ettirmediğine, hastanın bulaşıcılığının devam edip etmediğine bakacaklarını, ona göre taburcu etmeye karar vereceklerini anlattı.

ABD'ye indikten sonra 43 kişiyle yakın temas kurmuş

Washington eyaleti yetkilileri, ABD havaalanlarında sağlık taramasına başlanmasından önce Seattle-Tacoma Havaalanına inmiş bulunan erkekle yakın temas kurmuş 43 kişiye ulaştı.

Bu kişilerle her gün görüşülecek ve hastalık belirtisi olup olmadığı denetlenecek.