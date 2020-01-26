Sular çekilince antik kentin kalıntıları ortaya çıktı

Burhaniye ilçesinin 2 kilometre batısındaki Karataş mevkiinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion Antik Kenti bulunuyor.

Antik kentin liman kalıntıları, gel-git sonrası denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan emekli astsubay Timur Yılmaz, “Ben yıllardır buralarda yürürüm. Sahili seyrederim. İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2500 yıllık tarihi Adramytetion Limanı göründü” dedi.

İnşaat ustası Kemal İşi ise “Yıllardır sahilde yürürüm. Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm. Antik liman göründü” ifadelerini kullandı.