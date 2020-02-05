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    Ebeveyn tarafından mitinge götürülen bebek, ABD'nin Iowa eyaletindeki Bernie Sanders kampanyasından...

    Finlandiya'dan ebeveynlere eşit doğum izni: Baba işe gitmeyi çocuk bakmaya tercih edemeyecek

    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
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    Dünyanın en genç başbakanına sahip kadınlar hükümeti, bebeğin dünyaya gelmesinin ardından her bir ebeveyni 164 gün ücretli izne gönderecek, ebeveynler kotalarının sadece 69 gününü birbirine devredebilecek. 

    Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında liderleri kadın olan beş partili koalisyon hükümetinin insan yaşamına dokunan icraatlarına bir yenisi ekleniyor. 

    Yeni hükümet, babaları çocuklarla daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmek için her evebeveyne eşit doğum izni planını açıkladı.

    Ücretli izin toplam 14 aya çıkacak, ebeveynlerden her biri 164 gün ücretli izin kullanabilecek. 

    Avrupa'daki en cömert ücretli izin sistemi ise komşu İsveç'te. 

    İsveçli bebeğin dünyaya gelmesinin ardından ebevenylerden her biri 240 gün izne çıkabiliyor. 

    Finlandiya'da halihazırdaki sistem bebek 2 yaşına gelene dek anneye 4.2 ay, babaya 2.2 ay izin veriyor, istenirse ilave 6 ay izin anne ile baba arasında paylaşılabiliyor.  

    Ancak verilen bu izni sadece dört babadan biri kullanıyor. 

    Yeni sisteme ise ebeveyn izni adı verildi ve izin anne ile baba arasında eşit bölüştürüldü. 

    Her bir ebeveyn 6.6 ay (haftada 6 gün çalışılan sistemde 164 gün) izin yapacak, kotalarının sadece 69 gününü birbirlerine devredebilecek. 

    Ayrıca hamile kadınların ilave bir ay izin hakkı olacak.

    Yeni hükümet, öngördüğü değişiklikleri sağlıklı çocuk yetiştirme ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmekle açıkladı.

    Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Aino-Kaisa Pekonen, aile sosyal yardımlarında radikal bir reform başlattıklarını, ilk iş olarak ebeveynlik ilişkisini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. 

    Değişikliklerin bütçeye ilave 100 milyon euro masraf çıkaracağı hesaplandı.  

    Başbakan Sanna Marin, geçen ay yaptığı açıklamada, cinsiyet eşitliğine ulaşmak için Finlandiya'nın daha gidecek yolu olduğunu söylerken, çok az babanın çocuklarıyla küçük yaşlardayken zaman geçirdiğinden yakınmıştı.

    Norveç'in Oslo Üniversitesi'nin Kuzey Avrupa'da doğum-ebeveyn izinleriyle ilgili araştırmalar yürüten profesörü Anne Lise Ellingsaeter, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, bu alanda Kuzey Avrupa'nın öncülüğüne dikkat çekti.

    Bebeğin dünyaya gelmesi sonrası verilen izni babanın anneye transfer etmesinin engellenmesinin Kuzey Avrupa'da başladığını belirten Ellingsaeter, diğer yandan Danimarka'nın daha sonra bu yoldan saptığını da hatırlattı.

    AB'nin 2019 tarihli müktesebatı da üye ülkelere her bir ebeveyne 2 ayı birbirlerine devredilemeyecek şekilde en az 4 ay doğum izni verme zorunluluğu getirirken, bunu yürürlüğe sokmak için 3 yıl süre tanıdı. 

    Diğer yandan Portekiz'in de her bir ebeveyne yüzde 100 maaşla 120 gün, istenirse yüzde 80 maaşla ilave 30 gün izin veren cinsiyet eşitçi bir sistemi var.

    UNICEF'in geçen yıl en aile dostu politikalar uygulayan ülkeler listesinde İsveç, Norveç, İzlanda, Estonya ve Portekiz başı çekerken, 31 'zengin ülke' arasında en altta Britanya, İrlanda, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsviçre yer aldı. 

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