Denizli'de genç kadına saldırı: 'Eski sevgilisi' 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2264 sokak ikamet eden 26 yaşındaki kadın, eski sevgilisi Zeki Özen ile evinin önüne konuşmak için çıktı. Belli bir süre sonra tartışmaya başlayan G.K. ve Zeki Özen, yanında bulunan bıçak ile G.K.’yı 5 farklı yerinden bıçaklamasının ardından kaçtı.

O sırada evde bulunan arkadaşı G.K.’yı kapının önünde kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis gelirken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan G.K.’yı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikamet ettiği Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi’nde gözaltına aldı.