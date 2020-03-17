Tom Hanks ile Rita Wilson koronavirüsten kurtuldu

Geçen Perşembe koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, tedavi sonrası hastaneden ayrıldı. Çift, Avustralya’da kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs tedavisini atlattı.

Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.

63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı" diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

Hanks'in oğlu Chet Hanks tarafından yapılan Instagram paylaşımında da, çiftin hastaneden taburcu edildiği belirtilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ✌🏻❤️ 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 🇯🇲 (@chethanx)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Mar, 2020, 5:02ös PDT )

Çiftin bulunduğu Queensland’da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini duyurdu.