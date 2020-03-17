Tom Hanks ile Rita Wilson koronavirüsten kurtuldu

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs tedavisini atlattı.
Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.
63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı" diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.
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Hello, folks. @ritawilson and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
Hanks'in oğlu Chet Hanks tarafından yapılan Instagram paylaşımında da, çiftin hastaneden taburcu edildiği belirtilmişti.
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Çiftin bulunduğu Queensland’da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini duyurdu.
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