Rusya'nın İstanbul Başkonsolsoluğu'ndan Rus turistlere ülkelerine dönme tavsiyesi

Büyükelçiliğin açıklamasında koronavirüsle ilgili tedbirlerin birçok ülkede ulaşım alanı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kısıtlamalara yol açtığına dikkat çekildi.

Bununla bağlantılı olarak, açıklamada “Rusya’nın İstanbul Büyükelçiliği, Türkiye’de turistik ya da başka sebeplerle bulunan Rus vatandaşlarına en yakın uçuşla ya da açık diğer yollar üzerinden, en kısa zamanda Rusya’ya dönmelerini kuvvetle tavsiye ediyor” ifadeleri kullanıldı.

❗️В связи с вводом разными странами транспортных ограничений из-за COVID19 рекомендуем росгражданам, временно находящимся в Турции, возвратиться в Россию ближайшими рейсами❗️ pic.twitter.com/IBZJDbZpqN — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) March 17, 2020

​Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’ye gelmeleri öncesinde 14 gün içinde Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerine gitmiş olan Rus turistlerin sınırdışı edileceği uyarısında bulunmuştu.