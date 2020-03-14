Rusya’da 14 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, son 24 saatte 14 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylelikle toplam koronavirüs vaka sayısının 59’a yükseldiğini açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylelikle Rusya’da toplam koronavirüs vaka sayısının 45’ten 59’a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Son 24 saat içinde 14 Rusya vatandaşında koronavirüs enfeksiyonu vakası kayıtlara geçti, vakaların 9’u Moskova’da, 1’i Moskova bölgesinde, 1’i Saint Petersburg’da, 2’si Kemerovo ve 1’i Kaliningrad bölgesinde" ifadelerine yer verildi.

Enfekte olan tüm 14 hastanın son iki hafta içinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ziyaret ettikleri kaydedildi.

Böylece, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 45’ten 59’a yükseldi. Hastaların 56’sının Rusya, ikisinin Çin ve birinin İtalya vatandaşı olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre iyileşen 2 Çin ve 1 Rus vatandaşının yanı sıra, Japonya’daki Diamond Princess cruise gemisinden tahliye edilen Rus vatandaşları taburcu edildi.

Salgın ile mücadele için koordinasyon konseyi kuruldu

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 salgını ile mücadele için koordinasyon konseyinin kurulduğunu duyurmuştu.

Konseyin toplantısında konuşan Mişustin, Rusya vatandaşlarına yurtdışına yaptıkları seyahatlerin sayısını minimize etme, virüs bulaşma vakalarının yoğun olduğu ülkelerden dönenler için 2 haftalık karantina uygulamasının Rusya’nın tüm bölgelerine yaygınlaşması ve toplu etkinliklerinin sayısını kısıtlama çağrısında bulunmuştu.