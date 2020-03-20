Dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yıl 8'incisini yayınladığı 'Ülkelerin Mutluluk Endeksi' raporuna göre bu yılın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya, üç yıldır liderliği kimseye bırakmıyor.

Ülkelerin gelir dağılımları, çevre ve güvenlik koşulları, yaşam süresi ve sosyal hayat standartları gibi birçok kriterin değerlendirildiği araştırmada, son üç yılda da olduğu gibi bu yıl da Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Finlandiya, 7 bin 809 puan aldı.

Finlandiya'yı 7 bin 760 puanla Danimarka ve 7 bin 560 puanla İsviçre takip etti.

Dünyanın en mutlu ülkeleri Avrupa’da

BM'nin yayınladığı rapora göre, birçoğu İskandinav ülkesi olmakla beraber dünyanın en mutlu 10 ülkesinin 9’unun Avrupa’da olduğu belirtildi. Raporda yer alan Avrupa ülkeleri sırasıyla; Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda ve Avusturya olarak listelendi.

Türkiye'nin 5 bin 132 puanla 94'üncü sırada bulunduğu Mutluluk Endeksi Raporu'nda, Afganistan 2 bin 567 puanla en son sırada yerini aldı.