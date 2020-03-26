Vietnamlı şef sunar: Virüsü yenmek için koronaburger yemelisin

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Pizza Home isimli paket servisli restoranın şefi Hoang Tung ile yardımcıları 'Yenmek için yemelisin' sloganıyla ürettikleri koronaburgerle virüse meydan okuyor.

Burger ekmeğini yeşil çay katarak yeşil renkte üreten Vietnamlı aşçı ekibi, ekmeğin üst dilimini de koronavirüsün taçvari çıkıntılarıyla şekillendiriyor.

Bir Uzakdoğu felsefesi

"Aramızda şakalaşıyorduk, 'korktuğun bir şey varsa onu yemen gerekir' diye. O yüzden 'virüsün şeklinde burger yersen koronavirüs artık sana korkutucu gelmez' diye düşündük" açıklamasını getiren şef Hoang Tung, bu düşünce biçimiyle pandemi sırasında insanlara neşe ve keyif vermeyi amaçladıklarını söyledi.

You’ve got to eat it, to beat it: Hanoi chef spreads joy with 'Coronaburger' https://t.co/TcIpDO7gZQ Follow the latest news on coronavirus with our live blog: https://t.co/djz66I2xeP pic.twitter.com/HyUQjAdffi — Reuters (@Reuters) March 26, 2020

Dededen toruna

​Torununu koronaburger yemeye getiren 66 yaşındaki Dang Dinh Quy da aynı görüşteydi:

"Bu koronavirüs dedikleri çok tehlikeli. Ama onun şeklinde bir burger yersek, zihinlerimizde ona karşı zafer kazanmış oluruz. Yenmek istiyorsan önce onu ham yapacaksın."

Günde 50 koronaburger satışı

Koronavirüs pandemisi yüzünden Vietnam'da kepenklerini kapatmak zorunda kalan işletmelerin sayısı her geçen gün artarken, Pizza Home günde 50 koronaburger satmasıyla dikkat çekiyor.

Vietnam'da son durum

Vietnam, şubat ortasında teyit edilen 16 korona vakasının tamamının iyileştiğini açıkladıktan sonra, yabancı turistler ve yurtdışından dönen yurttaşların virüs taşıması nedeniyle yeni bir korona dalgasına yakalandı. Halihazırda teyit edilmiş 148 vaka açıklanırken, ölüm haberi gelmedi.

Hanoi and Ho Çi Minh (Saygon) şehirlerinde hastane, eczane, market ve Pizza Home gibi bazı paket servisli restoranlar dışında tün işletmeler kapatılmış vaziyette.