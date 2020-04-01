112 yaşındaki İngiliz, resmen 'dünyanın en yaşlı erkeği' ilan edildi

Tam olarak 112 yıl ve iki gün önce dünyaya gelen Bob Weighton'ın ‘dünyanın en yaşlı erkeği’ unvanı resmen tescillendi.

Bir destek merkezinde yaşayan Weighton, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantina altında olduğu için sertifikasını bizzat Guinness yetkililerinden alamadı. Ancak Guinness yerine, kaldığı merkezdeki görevliler salgın kurallarına uyarak ve ‘sosyal mesafeyi’ koruyarak sertifikayı teslim etti.

Guinness Sözcüsü, “İngiltere’de sosyal mesafeyle ilgili mevcut kurallara bağlı olarak, Bob’la normalde yaptığımız gibi yüz yüze görüşemedik. Bunun yerine yaşadığı destek merkezi ona sertifikasını sundu, elbette güvenilir bir mesafeden” açıklamasında bulundu.

Hampshire 112-year-old officially recognised as world's oldest man https://t.co/eHVQD3Gqei — Guardian news (@guardiannews) March 31, 2020

'Pek çok arkadaş edindiğim için çok mutluyum'

‘Dünyanın en yaşlı erkeği’ unvanı bundan önce Chitetsu Watanabe adlı bir Japon vatandaşına aitti. Ancak Watanabe 23 Şubat’ta 113. doğum gününe sadece 10 gün kala yaşamını yitirmişti.

Rekor sertifikasını alan Bob Weighton, “Bu unvanı benden önce taşıyan kişinin yaşamını yitirdiğini duymaktan memnun olduğumu söyleyemem. Ancak bu kadar uzun yaşamayı başardığım ve pek çok arkadaş edindiğim için çok mutluyum” dedi.

Karantina mesajı: Yapamadığınız şeyleri boş verin gitsin

1918-1920 yılları arasındaki İspanyol gribi salgınını atlatan ve pek çok ciddi ameliyat da geçiren Weighton, bugünlerdeki koronavirüs karantinası gibisini ise hiç yaşamamış.

Weighton, “Tuhaf. Daha önce hiç koronavirüs benzeri bir şey yaşamadım. Bunun olabileceğini asla düşünmezdim. Daha önce hiç karantinaya girmedim. Ama bu konuda yapabilecek bir şeyimiz yok, elimizden geleni yapmalıyız. Yapamadığınız şeyleri boş verin gitsin” ifadelerini kullandı.

Weighton’ın üç çocuğu, 10 torunu, ayrıca torunlarının da 25 çocuğu var.

‘Dünyanın en yaşlı insanı’ unvanı ise, ocak ayında 117. yaşgününü kutlayan Kane Tanaka’da bulunuyor.