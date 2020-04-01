Kadınlara korona karantinasında kocalarına dırdır yapmamaları çağrısında bulunan Malezya hükümeti özür diledi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 18 Mart'ta kısmi karantina ilan eden Malezya'da, hükümetin kadınlara evde kalma döneminde kocalarına dırdır etmemeleri ve çocuksu sesle hitap etmeleri tavsiyesinde bulunması, şimşekleri çekti. Resmi cinsiyetçilik politikası eleştirileri üzerine hükümet özür diledi.

İnternette yayımladığı kadınlara tavsiye posterlerini kaldıran Kadın Bakanlığı "Paylaştığımız tavsiyelerin bazısı uygunsuz bulunduysa ve bazı tarafların hassasiyetine dokunduysa özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Based.

Malaysia sorry for #WomenPreventCOVID19 campaign https://t.co/TsR40xWoB0 — Free Speech Extremist Girl Bex™ 🇬🇧🇮🇲 🐸🧂 (@Bad_Girl_Bex) April 1, 2020

Özür öncesi Twitter'da kullanıcılar hükümetin kadınlara yönelik bu aşağılamasının kadına şiddeti tırmandırdığına dikkat çekti.

Zira kadına ve çocuğa şiddeti önlemek için acil telefon hattına normalde günde 1000 arama gelirken, kadınlara tavsiye posterlerinin yayımlanmasının ardından bu sayı ikiye katlanıp 2000'in üzerine çıktı.

@yinshaoloong isimli kullanıcı "Bebeklerin sokağa atılmasını önlemekten, ev içi şiddetle mücadeleden İtaatkar Evli Kadınlar Kulübü çeşitlemesine nasıl geçtik?" diye sordu.

@honeyean "Ev içi şiddetle baş etmek için tavsiye yok mu" sorusunu yöneltti.

One poster depicted a man sitting on a sofa and asked women to refrain from being "sarcastic" if they needed help with household chores. https://t.co/ymcUKSVPUg — Al Jazeera News (@AJENews) March 31, 2020

Tüm Kadınlar İçin Eylem Toplumu isimli kadın hakları örgütünün yöneticilerinden Nişa Sabanayagam, Reuters'e "Bu hem kadınları hem de erkekleri hor görmek. Cinsiyet eşitsizliğini teşvik ediyor ve ataerkilliği kalıcı hale getiriyor" diye konuştu.

Posterlerden birinde evde koltukta oturan erkek kadına evişlerinde yardım istiyorsa kendisine laf dokundurmaması gerektiğini söylüyordu.

Diğerlerinde kadınlara kocalarına dırdır yapmak yerine şakayla karışık veya çocuksu sesle konuşmaları, evde günlük kıyafetle değilde şık giyimli ve makyajlı oturmaları tavsiye ediliyordu.