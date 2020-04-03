'Koronavirüs karantinaları sosyal bunalıma yol açabilir'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ülkede uygulanan karantinanın, geçim sıkıntısı ve geleceğe dair belirsizlikten kaynaklanan sosyal bunalıma yol açabileceği belirtildi.

Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy, sağlık alanı üzerinde koronavirüsten daha büyük etkiye sahip olabilecek bir takım sorunun olduğunu belirterek, "Bu, öncelikle rutin aşı sorunu. Koronavirüs aşısının çıkacağı günü beklerken korumanın olduğu hastalıklara karşı çocukları aşılamamak kabul edilemez" dedi.

Ayrıca geniş çaplı dezenfeksiyon çalışmalarının alerjik hastalıklar sayısında artışı tetikleyebileceğini, aktif bir şekilde antibiyotik kullanımının da bu antibiyotiklere karşı direnci artırabileceğini söyleyen Komarovskiy, hamile kadınlarının genel sağlık kontrolünden geçirilmesi sorununa da işaret etti.

Acil ihtiyacı olan hastaların da polikliniklere erişim sorunu yaşadığını anlatan Komarovskiy, "Birçok ülkede uygulanan karantina ve sıkı kısıtlayıcı tedbirler, geçim sıkıntısı ve geleceğe dair belirsizlikten kaynaklı sosyal bunalıma yol açabilir" ifadelerini kullandı.