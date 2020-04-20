Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna sinirlendi: Ne bana ne babama, kimseye benzemiyor

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım-satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı. Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Karl Marx'ın fotoğrafını yapıştırdı.

'Başkası motosiklete 'Babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış'

Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi.

Yırtıcı, yerel şive ile "Parasını ben verdim. Başkası motosiklete 'Babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, filozof diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marx'ın. Ne bana ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marx'ın bile haberi yok" dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

Motosikletine Karl Marx fotoğrafı yapıştıran oğluna sinirlendi: Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marx'ın. Ne bana ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marx'ın bile haberi yok https://t.co/EMp8jjIifa pic.twitter.com/1U95hbadtS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2020

​Kilis şivesi kullanarak yaptığı yorumların daha önce de beğeni aldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, oğluna tepki için videoyu çektiğini anlattı. Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marx fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti.