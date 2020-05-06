Kendine Lamborghini almak için evden kaçan 5 yaşındaki çocuk, otoyol polisine yakalandı

ABD’de beş yaşındaki bir çocuk, kendisine Lamborghini almayan annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından, ailesinin arabasını alarak kaçtı. Lamborghini almak hayaliyle çıktığı yolda otoyol polisi tarafından durdurulan çocuğun cebinden 3 dolar çıktı.

ABD’nin Utah eyaletinde, eyaletler arası otoyolda sabit bir şeritte gidemeyen ve trafiğin normal yollara göre daha hızlı aktığı yolda bir hayli yavaş seyreden araçtan şüphelenen polis, aracı durdurunca beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

Polisler, kenara çektirdikleri aracın sürücü koltuğunda beş yaşındaki bir çocuğun oturduğunu fark etti. Çocuğun, kendisine Lamborghini marka araba almayacağını söylediği için annesiyle tartıştığı ve bunun üzerine ailesine ait olan otomobilin anahtarlarını alarak Kaliforniya’ya doğru hareket etmek için evden ayrıldığı belirtildi.

Yaşananları Twitter hesaplarından paylaşan Utah otoyol polisleri, “Cüzdanında sadece 3 dolar olduğu için satın almaya gücü yetmeyebilirdi” ifadelerini kullandı.

His story is that he left home after an argument with Mom, in which she told him she would not buy him a Lamborghini. He decided he'd take the car and go to California to buy one himself. He might have been short on the purchase amount, as he only had $3 dollars in his wallet. — Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020

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