Adı 'kahin'e çıkan dizi The Simpsons hakkında yeni iddia: Katil arıları da önceden bildi

‘Geleceği tahmin ettiği’ şeklinde bir algı yaratan kült çizgi dizi The Simpsons'ın, koronavirüs salgının ardından bu kez de ABD’nin başına musallat olan ‘katil arıları’ önceden bildiği iddia edildi. Dizinin yazarlarından Bill Oakley, heyecanlı fanlara "Evet tamam, sanırım geleceği öngördük" diye yanıt verdi.

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden The Simpsons'ın, salgının ardından ‘katil arıların’ geleceğini de öngördüğü iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Twitter’da ‘@didgeridougrou’ adlı kullanıcı tarafından “Simpsons 2020'yi gerçekten öngördü" mesajıyla paylaşılan videoda, dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak Dr. Hibbert’dan ‘bir hastalığa çare bulmasını’ istediği görülüyor. Doktor ise verebileceği tek tavsiyenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan ‘tehlikeli katil arıları’ yanlışlıkla serbest bırakıyor.

Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB — Eddie D’ohgrou (@didgeridougrou) May 6, 2020

Dizinin yazarı: Evet yaptık

Videonun yayılmasıyla birlikte kehanet iddiaları tekrar gündeme gelirken, bu kez dizinin yazarlarından Bill Oakley de kervana katıldı.

Oakley, "Evet tamam, sanırım geleceği öngördük" diyerek iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3 — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020

The Simpsons'ın 1993 yılında yayımlanan bir bölümünde, koronavirüs salgınını andıran bir bölüm çekildiği iddia ediliyordu. Söz konusu bölümde Simpsons ailesine Asya’dan bir kargo paketi geliyor ve paketin açılmasıyla Springfield’a bir salgın hastalık yayılıyordu.

The Simpsons have done it again 🤯 #CoronaVirus pic.twitter.com/OHBnmU0KKL — Jordan Coombe (@Jordan_Coombe) January 30, 2020

Daha önce de dizinin 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Kobe Bryant’ın helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, akıllı saatlerin icadı, gibi olayları önceden tahmin ettiği öne sürülüyordu.