SpaceX'in NASA ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay mekiği başarıyla fırlatıldı

Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan "Crew Dragon" isimli deneme uçuşunun başarılı olması durumunda, ABD topraklarından 9 yıl sonra ilk defa uzaya astronot gönderilmiş olacak.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği ABD’nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden başarıyla fırlatıldı.

SpaceX'in NASA ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay mekiğinin fırlatıldığı anhttps://t.co/jnU86ErNUJ pic.twitter.com/peN1n2ZeLD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 30, 2020

​Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirildi.

Dragon kapsülü roketten başarıyla ayrıldı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenmek üzere yolda.

Roketin 2. aşamasından ayrılan Dragon kapsülü, yaklaşık 19 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenecekhttps://t.co/jnU86ErNUJ pic.twitter.com/SS7x2BTRms — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 30, 2020

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor.'' ifadesine yer verildi.

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.