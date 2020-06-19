Yüzüklerin Efendisi'nin Bilbo Baggins'i yaşamını yitirdi

Ünlü İngiliz oyuncu Sir Ian Holm, 88 yaşında parkinson hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

1931 yılında doğan ünlü oyuncu televizyon ve sinema dünyasına adım atmadan önce Royal Shakespeare Company'nin yerleşik bir oyuncusuydu. 1967'de ‘The Homecoming'deki Lenny rolüyle ‘Bir Oyunda En İyi Aktör’ dalında Tony Ödülü kazandı.

Sir Ian Holm, well known for his role as Bilbo Baggins in the Lord of the Rings trilogy, has died at the age of 88. https://t.co/yti3dGvGZ0 — Mashable (@mashable) June 19, 2020

Ian Holm, sinemada ilk büyük rolü olan android Ash (Yaratık, 1979) karakteriyle büyük etki yarattı. Chariots of Fire (1981) filmindeki Sam Mussabini karakteriyle Cannes Film Festivali'nde özel bir ödül ve Akademi Ödülleri'nde ‘En İyi Yardımcı Aktör’ ödülünü kazandırdı. Ayrıca İngiltere'de ‘En İyi Yardımcı Aktör’ dalında BAFTA Ödülü kazandı.

RIP Ian Holm. An incredible journey! pic.twitter.com/asqnHHpW4W — Janus Films (@janusfilms) June 19, 2020

Beşinci Element (1997 )filminde rahip Vito Cornelius’u canlandıran Ian Holm, gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi serisindeki Bilbo Baggins karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

Ünlü aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisi’nin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti.

Holm, "Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum, hobbit evimde veya holm'de karantina altındayım" demişti.