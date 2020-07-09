Kayıt
21:58 09 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Johnny Depp'in parmağından yaralanmış halde sedyede yattığı iddiasındaki bir fotoğraf kanıt olarak Londra'daki mahkemeye sunuldu.

    Mahkemede didik didik edilen Johnny Depp-Amber Heard evliliğinde kan gövdeyi götürmüş

    © REUTERS / High Court handouts
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 26
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/1042426870_0:203:1366:972_1200x675_80_0_0_064e16eda499c07b74c1d3b7e781950b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202007091042426998-mahkemede-didik-didik-edilen-johnny-depp-amber-heard-evliliginde-kan-govdeyi-goturmus/

    Johnny Depp, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun'a açtığı iftira davasında çok büyük şiddet uyguladığına dair suçlamalarla karşılaştı. Asıl kendisinin şiddet gördüğünde ısrar eden ünlü aktör, Amber Heard'ün kendisine attığı şişeyle kesilen parmağından akan kanla duvarlara mesaj yazdığını anlattı.

    Hollywood yıldızı Johnny Depp'in Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a eski eşi Amber Heard'ü 'dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davası, spot ışıklarının özel hayatların üzerine çevrilmesine yol açtı.

    Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada hayatında hiçbir kadına şiddet kullanmadığı, asıl kendisinin aktris Heard'ün şiddetine maruz kaldığı yönünde tanık ifadesi veren Depp, üçüncü duruşmada, 5 yıl önce Heard ile tutuştukları uzun ve şiddetli bir kavgayı anlattı.

    Kavga sırasında bir tür sinir krizi geçirdiğini, ancak Heard'e şiddet uygulamadığını, onun kendisine şişe atması yüzünden parmağının kesildiğini iddia eden Depp, yarılan parmak ucundan akan kanla duvara yazı yazdığını anlattı.

    The Sun'ın avukatı Sasha Wass, çiftin evlenmesinden bir ay sonra, Mart 2015'te Karayip Korsanları serisinin çekimleri için Avustralya'da bulunan Depp'in yanına Londra'da aktör Billy Bob Thornton'la birlikte film çeken Heard'ün gittiğini, Depp'in aşırı alkol-uyuşturucu tüketimine kızan Heard'e üç gün boyunca evde zulmettiğini, Heard ile Thornton hakkında kıskançlığa tutulan Depp'in bir yandan şişeden içki içerken Heard'e saldırdığını iddia etti. 

    Depp'in yüzüne tokat attığı, buzdolabına iterek kafasını dolaba bastırdığı Heard'ün kendisini yatak odasına kilitleyerek elinden kurtulduğunu öne sürdü. Bir noktada Depp'in Heard'ün suratına tükürdüğünü, boğazını sıkarak 'boynunu kırmanın çok kolay olacağını' söylediğini ileri sürdü. 

    Ünlü aktör ise tüm bu suçlamaları reddederek 'kötü niyetli uydurma' ve 'eski eşinin kendisine kurduğu komplonun parçası' olduğunu savundu. 

    Depp, Heard'ün boşanma durumunda mal varlığı paylaşımına dair anlaşma imzalamasını istediği için kavga çıktığını ve o noktaya değin bir şey içmemiş olduğunu, Avustralya'da ettikleri bu kavganın evliliklerinin sonu anlamına geldiğini, ondan sonra her şeyin daha da kötüye gittiğini anlattı.

    Kavgada Heard'ün kendisine iki votka şişesi attığını, ikincisinin parmağını kestiğini ve kemiklerini ezdiğini iddia eden Depp, "O sırada hissettiklerim belki de bir tür sinir kriziydi. Yaşamaya dayanamıyordum, yaşamak istemiyordum" dedi.

    Duvarlara önce yaralanan parmağından akan kanla sonra boyayla mesajlar yazamaya başladığını söyledi. Aynadaki mesajlardan birinde "Başrolde Billy Bob, kolay Amber" diyen Depp, duvara monte telefonu söküp yere atmış ve Heard'e "Hayatımı mahvettin" demiş olabileceğini kabul etti. 

    Avukat Wass ise evin içinin 'katliam yeri' gibi gözüktüğünü, her yere boya saçılmış, pencerelerle televizyonun kırılmış halde olduğunu, 75 bin dolarlık hasar meydana geldiğini ileri sürdü.

    Wass, Aralık 2015'te de Depp'in Heard'e karşı düzenli şiddet uyguladığını, Los Angeles'daki evde Heard Depp'e direndiğinde, aktörün kadını "Kendini sert erkek mi sanıyorsun" diyerek kovaladığını, kontrol dışı bir öfke nöbeti içinde tokatladığını, kafa attığını, saçlarını yolduğunu ve öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

    "Bu bir yalan" diyen Depp, Heard'ün iki gözü morarmış haldeki fotoğrafları gösterildiğinde, kendi savunurken Heard'ün gözlerine ellerini geçirdiğini ve kazara kafa atmış olabileceğini söyledi. 

    Bundan önceki seansta da Ağustos 2014'te Bahamalar'daki özel mülkiyeti olan adada detoksa çekildiğinde Heard'e saldırdığını reddeden Depp, 'yoksunluk nedeniyle büyük acı çektiğini, kontrol edemediği spazmlar geçirdiğini, yerde çocuk gibi ağladığını ve bunun hayatının en dip noktası olduğunu' anlattı. 

    Heard'ü çektiği acıları hafifletebilecek ilaçları kendisinden saklamakla suçlayarak "Yaptığı en zalim şeylerden biriydi" dedi.

    Wass ise Heard'ün sadece aktörün doktorlarının talimatlarını uyguladığını ve adada kalan hemşireyle irtibata geçerek Depp'in çığlık attığını ve kendisini ittiğini anlattığını söyledi.

    Bunun üzerine Depp "Ben Heard'ü itmedim, ona hiçbir şekilde saldırmadım. Her halükarda böyle bir şey yapabilecek durumda değildim" dedi. 

    Depp mahkeme karşısında 'istismar suçlamalarının düzmece olduğu' ve 'Heard'ün gelecek sigortası gözüyle baktığı bir dosyayı kendisi aleyhine oluşturduğu' iddialarını tekrarladı.

    Dava üç hafta sürecek.

    Etiketler:
    Kan, Dayak, Parmak, Kadına şiddet, iftira, Mahkeme, Londra, The Sun, Dava, Amber Heard, Johnny Depp
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sırbistan'da son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle protesto gösterileriyle sarsılan Sırbistan’dan kareler
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet