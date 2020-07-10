Instagram, paylaşımını sildiği Bella Hadid’den özür diledi

Babasının pasaportundan bir sayfa paylaşan Filistin asıllı model Bella Hadid'n paylaşımını kaldıran Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek modelden özür diledi.

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, babası Mohamed Hadid'in pasaportundan nereli olduğunu da gösteren bir sayfayı Instagramın hikaye bölümünde paylaştı. Ancak Instagram kısa bir süre sonra “topluluk kuralları ihlali” gerekçesiyle paylaşımı kaldırdı.

Platform, gerekçeye ‘nefret söylemine, tacize, zorbalığa ve şiddet grafiklerine izin verilmemesini’ de ekledi.

‘Hangi bölümü zorbalık, taciz, cinsel veya çıplaklık içeriyor?’

31.4 milyon takipçisi olan ünlü model, olaya sert tepki göstererek, sosyal medya platformunu ‘zorbalıkla’ suçladı:

"Instagram sadece 'Babamın ve onun doğum yeri olan Filistin'in' üzerinde yazılı olduğu Amerikan pasaportunun fotoğrafını hikayemden sildi.

Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi bölümü ' zorbalık, taciz, cinsel veya çıplaklık içeriyor?

‘İnsanları susturarak tarihi silemezsin’

“Instagram'da Filistinli olmamıza izin verilmiyor mu?” diye soran Hadid, “İnsanları susturarak tarihi silemezsin. Bu işe yaramaz" diye ekledi.

“Filistinli olmaktan gurur duyuyorum. Bugün herkes babasının ve annesinin nerede doğduğunu paylaşmalı. Nereden geldiğinle ne kadar gurur duyduğunu onlara hatırlat."

Bundan sonra aynı sayfayı tekrar paylaşan Hadid şunları yazdı:

Hadid'e gelen destekten sonra Instagram, ünlü modelin paylaşımını yanlışlıkla sildiğini belirterek özür dilediklerini açıkladı.

Instagram'ın da sahibi olan Facebook sözcüsü, pasaport numarası gibi özel bilgileri içeren paylaşımlara izin vermediklerini de anlattı. Ancak sözcü Hadid'in paylaşımında numaranın üstü kapatıldığı için silinmemesi gerektiğini de kabul etti.