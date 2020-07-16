Tam 3 kez düğününü ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı sonunda muradına erdi

Sonuncusu koronavirüs zirvesi nedeniyle olmak üzere tam üç kere düğününü erteleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, nişanlısı Bo Tengberg ile sonunda evlendi.

Bir yıldan kısa bir süre içinde tam üç defa düğün planlarını ertelemek zorunda kalan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sonunda muradına erdi. Frederiksen, Danimarka’ya ait Zealand adasında gerçekleşen bir köy düğünüyle uzun süredir partneri olan Bo Tengberg ile evlendi.

Yerel basının aktardığına göre küçük ve samimi bir havada gerçekleşen düğünde eski başbakan Poul Nyrup Rasmussen dahil olmak üzere yaklaşık 90 kişi hazır bulundu.

Kilise çıkışında çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Frederiksen, ‘EVET’ notunun yanına bir de kalp iliştirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör JA❤️ Mette Frederiksen (@mette)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Tem, 2020, 7:54öö PDT )

Biri genel seçim nedeniyle olmak üzere daha önce iki kere düğününü iptal eden Frederiksen, AB liderleri arasında gerçekleşecek olağanüstü koronavirüs zirvesinin düğün tarihine denk gelmesi üzerine geçen ay bir kez daha erteleme kararı almak durumunda kalmıştı.

42 yaşındaki Frederiksen ile yönetmen olan 55 yaşındaki Tengberg, uzun süredir birlikte.