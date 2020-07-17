Çin, Mars'a gitmek için geri sayıma geçti

ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanısıra Mars programı geliştiren üç ülkeden biri olan Çin, kızıl gezegene uzay keşif aracı taşıyacak roketi fırlatma rampasına taşıdı.

Çin'in ilk bağımsız gezegenlerarası misyonunu gerçekleştirecek Tianwen-1 Mars isimli keşif aracını kızıl gezegenin yörüngesine gönderecek Uzun Yürüyüş-5 Y4 kodlu roket, dün Hainan eyaletinin Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma rampasına dikey olarak yerleştirdi.

878 ton ağırlığındaki Uzun Yürüyüş-5 Y4, ağır kaldıran fırlatma aracı niteliğiyle daha önce üç kez denenmişti, ancak ilk kez uzaya bir yük taşıyacak.

Gelecek hafta yola çıkabilir

Uzmanlara göre roketin fırlatma rampasına yerleştirilmesi, Tianwen-1'in gelecek hafta yola çıkabileceğine işaret ediyor.

Çin medyasının Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne dayanarak bildirdiğine göre, son incelemeler ve denemeler tamamlandıktan sonra fırlatma gerçekleşecek. Resmen fırlatma tarihi açıklanmasa da haberlerde temmuz sonu-ağustos başı dile getirildi.

Muhtemel tarih 23 Temmuz

Daha önce Uzun Yürüyüş-5 Y4'ün rampaya taşınmasıyla fırlatılması arasında 6 günlük bir süre geçtiğini hatırlatan gözlemciler, 23 Temmuz tarihi civarında Çin'in Mars'a ilk yolculuğunun başlamasını bekliyor.

Nature dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, fırlatma başarılı olursa, Tianwen-1, Şubat 2021'de Mars'a ulaşacak. Uydunun üzerindeki aracın içinde bulunan keşif aracı, bu şekilde Mars yörüngesinde 2-3 ay dolaştıktan sonra kızıl gezegene iniş yapmaya çalışacak.