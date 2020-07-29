Jennifer Aniston ve Christina Aguilera'dan 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek

ABD'li oyuncular Jennifer Aniston, Jessica Biel ve şarkıcı Christina Aguilera, sosyal medyada kadınların başlattığı erkek şiddeti karşıtı ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına katıldı. Siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler 'Kadınlar kadınları destekliyor' mesajı verdi.
Ünlü oyuncu Aniston, Instagram mesajında şunları paylaştı:
“Gerçeği söylemek gerekirse, #challengeaccepted’ı gerçekten anlamadım. Ama kadınları desteklemek için iyi bir neden göremeyenler! Meydan okuma kabul edilmiştir! Belki diğer kadınları desteklemenin en iyi yolu, kadınları ilgilendiren kampanyalara katılmak. Tüm arkadaşlarınızı, kız arkadaşlarınızı, kız kardeşlerinizi, annelerinizi, kızlarınızı aynı şeyi yapmak için cesaretlendirin.”
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Thank you to all the brilliant and beautiful women in my life who sent the most uplifting messages today. Truth be told, I don’t really understand this #challengeaccepted thing…but who doesn't love good reason to support women! Soooo…. challenge accepted! ⠀ ⠀ And while I have you here, maybe the best way we can support other women is to REGISTER TO VOTE for the issues that affect women. Encourage all your friends, girlfriends, sisters, moms, daughters to do the same. The election is right around the corner, and we need to look out for each other AND love each other! 👩🏽🤝👩🏻👩🏻🤝👩🏼👭🏽👩🏿🤝👩🏼❤️
Oyuncu Jessica Biel siyah beyaz fotoğraf kampanyasının nasıl başladığını öğrendiğini açıkladı ve Instagram hesabında şunları dile getirdi:
"Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma."
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It took me a sec to catch up and learn what this is really all about. To put it simply - it’s a global reminder for women to support women... especially those whose voices are not being heard (here, and around the world). To the women in Turkey, we stand with you and hear you. And for the women here in the US — this is a reminder that we need to use our voices to protect each other... and vote on the issues that affect women. With the election coming up, it’s more important now than ever. Text VOTER to 26797 to check your registration and request a mail-in ballot so you can vote safely 🙏🏼 More on stories and in my bio. #CHALLENGEACCEPTED @karayoshimotobua @beverleymitchell ❤️
Ünlü şarkıcı Aguilera da kadınların taciz, şiddet ve eşitsizliğe karşı sosyal medyada başlattığı ‘Challenge accepted’ (Meydan okuma kabul edildi) akımına katıldı.
Aguilera, siyah beyaz paylaştığı fotoğrafının altına şunları yazdı: "Meydan okuma kabul edildi. Bu kampanyanın orijinalini öğrenerek, bir araya gelelim ve her yerde kadına karşı şiddete son verelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınlar kadınları destekliyor. "
‘#challengeaccepted’ akımı
Sosyal medyada kadınların birbirlerini anladığını, birlik içerisinde olduklarını göstererek farkındalık yarattığı bir akım başladı. #challengeaccepted akımıyla başlatılan farkındalık #istanbulsözleşmesiyaşatır hashtag’iyle destekleniyor. Gücünün farkında olan ve birbirlerine destek olan kadınların katıldığı bu akımda, kadınlar sosyal medyada bu etiketler ile fotoğraflarını paylaşıyor.
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