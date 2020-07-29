Kayıt
16:32 29 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Jennifer Aniston-Christina Aguilera

    Jennifer Aniston ve Christina Aguilera'dan 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek

    © Fotoğraf : Instagram
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 37
    Abone ol

    Dünyaca ünla oyuncu Jennifer Aniston, Jessica Biel ve şarkıcı Christina Aguilera, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına destek verdi: “Kadınlar kadınları destekliyor. Türkiye'deki kadınlar, sizinleyiz.”

    ABD'li oyuncular Jennifer Aniston, Jessica Biel ve şarkıcı Christina Aguilera, sosyal medyada kadınların başlattığı erkek şiddeti karşıtı ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına katıldı. Siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler 'Kadınlar kadınları destekliyor' mesajı verdi.

    Ünlü oyuncu Aniston, Instagram mesajında şunları paylaştı:

    “Gerçeği söylemek gerekirse, #challengeaccepted’ı gerçekten anlamadım. Ama kadınları desteklemek için iyi bir neden göremeyenler! Meydan okuma kabul edilmiştir! Belki diğer kadınları desteklemenin en iyi yolu, kadınları ilgilendiren kampanyalara katılmak. Tüm arkadaşlarınızı, kız arkadaşlarınızı, kız kardeşlerinizi, annelerinizi, kızlarınızı aynı şeyi yapmak için cesaretlendirin.”

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Thank you to all the brilliant and beautiful women in my life who sent the most uplifting messages today. Truth be told, I don’t really understand this #challengeaccepted thing…but who doesn't love good reason to support women! Soooo…. challenge accepted! ⠀ ⠀ And while I have you here, maybe the best way we can support other women is to REGISTER TO VOTE for the issues that affect women. Encourage all your friends, girlfriends, sisters, moms, daughters to do the same. The election is right around the corner, and we need to look out for each other AND love each other! 👩🏽‍🤝‍👩🏻👩🏻‍🤝‍👩🏼👭🏽👩🏿‍🤝‍👩🏼❤️

    Jennifer Aniston (@jenniferaniston)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Oyuncu Jessica Biel siyah beyaz fotoğraf kampanyasının nasıl başladığını öğrendiğini açıkladı ve Instagram hesabında şunları dile getirdi:

    "Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma."

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    It took me a sec to catch up and learn what this is really all about. To put it simply - it’s a global reminder for women to support women... especially those whose voices are not being heard (here, and around the world). To the women in Turkey, we stand with you and hear you. And for the women here in the US — this is a reminder that we need to use our voices to protect each other... and vote on the issues that affect women. With the election coming up, it’s more important now than ever. Text VOTER to 26797 to check your registration and request a mail-in ballot so you can vote safely 🙏🏼 More on stories and in my bio. #CHALLENGEACCEPTED @karayoshimotobua @beverleymitchell ❤️

    Jessica Biel (@jessicabiel)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Ünlü şarkıcı Aguilera da kadınların taciz, şiddet ve eşitsizliğe karşı sosyal medyada başlattığı ‘Challenge accepted’ (Meydan okuma kabul edildi) akımına katıldı.

    Aguilera, siyah beyaz paylaştığı fotoğrafının altına şunları yazdı: "Meydan okuma kabul edildi. Bu kampanyanın orijinalini öğrenerek, bir araya gelelim ve her yerde kadına karşı şiddete son verelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınlar kadınları destekliyor. "

    ‘#challengeaccepted’ akımı

    Sosyal medyada kadınların birbirlerini anladığını, birlik içerisinde olduklarını göstererek farkındalık yarattığı bir akım başladı. #challengeaccepted akımıyla başlatılan farkındalık #istanbulsözleşmesiyaşatır hashtag’iyle destekleniyor. Gücünün farkında olan ve birbirlerine destek olan kadınların katıldığı bu akımda, kadınlar sosyal medyada bu etiketler ile fotoğraflarını paylaşıyor.

    İlgili konular:

    'İstanbul Sözleşmesi' forumuna katılan 8 kadın gözaltına alındı
    AK Parti MYK'da Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi raporu
    Etiketler:
    Jennifer Aniston, Destek, Mücadele, Kadına şiddet, Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi, Jessica Biel, Christina Aguilera
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kurban pazarının bir başka dikkat çeken hayvanı ise, boynuzları birbirine karışmış olan keçiydi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı keçi de sahibini bile yanına yaklaştırmıyor.
    Kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçi: ‘Kimse almaya pek yanaşmıyor’
    Karikatür
    'Artık Türkiye'ye Suriye savaşında kullanabileceği silah satmıyoruz'
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet