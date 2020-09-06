Terk edildiğini söyleyen gence yardım için video mesaj yollayan Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım

İYİ Parti lideri Akşener, terk edilen bir genç için 'Aleyna' isimli kız arkadaşına video mesaj gönderdi.

İstanbul Pendik'te esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Aleyna' isimli kız arkadaşının kendisini terk ettiğini söyleyen bir genci kırmadı.

İsminin 'Volkan' olduğunu söyleyen genç için Aleyna'ya bir video mesaj yollamayı kabul eden Akşener, ricada bulunan genci de uyararak "Yalnız bana bak, kızı zorlamak yok, bacağını kırarım" dedi.

“Bana bak kızı zorlarsan senin bacaklarını kırarım”



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik'te, Aleyna isimli kız arkadaşı tarafından terk edilen bir genç için, Aleyna'ya video mesaj gönderdi. pic.twitter.com/hrwIMJnGNQ — Biz10 TV (@Biz10TV) September 6, 2020

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