Alman federal mahkemesi: Tekno müziktir, gece kulübüne konser salonu muamelesi yapılmalıdır

İkinci dalga koronavirüs pandemisi önlemleri nedeniyle tüm barlarla eğlence mekanlarının kapalı olduğu Almanya'da gece kulüpleri lehine kritik bir yargı kararı açıklandı.

Almanya'da gece kulübü işletmecilerinin açtığı davada Federal Yüksek Mali Mahkeme (Bundesfinanzhof, BFH), tekno müzikseverlerle aynı yönde görüş bildirdi.

BFH, teknonun bir müzik türü olduğunu, dolayısıyla tekno müzik çalan kulüplerin konser salonlarıyla aynı vergi indirimlerinden faydalanması gerektiğine hükmetti.

Konser salonlarına vergi indiriminden faydalanacaklar

Bu, gece kulüplerinin bilet satışlarından standart yüzde 19 ÖTV ödeme zorunluluğundan kurtulması ve konser salonları gibi yüzde 7 vergi vermesi anlamına geliyor.

Yeni açıklanan 29 Ekim tarihli kararda, ortalama ziyaretçinin tekno veya house kulübüne öncelikle müzik ve DJ'ler için gittiği, bu durumun, şarkıcı ya da çalgıcı bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, gece kulüplerini konser salonlarıyla benzer konuma getirdiği belirtildi.

Karar: DJ'ler plak çalmaktan çok daha fazlasını yapıyor

Yargıçlar, kararda, DJ'ler için "Plak çalmaktan çok daha fazlasını yapıyorlar. Daha geniş bir anlamda enstrümanlar kullanıp kendi yeni müzik parçalarını icra ederek özgün karaktere sahip yeni ses dizileri yaratıyorlar" dedi.

Berlin'in gece hayatı can çekişiyor

Yargı kararı, gece kulüpleri için kapalı geçirdikleri pandemi döneminin nadiren gelen iyi haberi oldu.

Berlin'in Berghain, KitKat, Sage, Tresor gibi ikonik kulüpleri pandemi öncesi her gece binlerce kişiyi ağırlıyordu.

Hükümetin mali desteği, kısa çalışma ödeneği ve yurttaşların bağış kampanyalarına rağmen koronavirüs krizinden bütün kulüplerin sağ salim çıkması beklenmiyor.