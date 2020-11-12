İsrailli arkeologlar, Golan Tepeleri’nde Kral Davut dönemine ait bir kaleyi keşfetti

Golan Tepeleri’ndeki Hispin yerleşim birimlerinde bir mahalle inşa etme sırasında bir kale keşfedildi. Kalenin Kral Davut'un müttefiki olan Geşur Krallığı'na ait olduğu belirtiliyor.

İsrailli arkeologlar, Golan Tepeleri'nde, İsrail hükümdarı Kral Davut dönemine ait bir kaleyi ortaya çıkardı.

Golan Tepeleri'nde en eski müstahkem yerleşim yeri olabileceği belirtilen kale, Hispin yerleşim birimlerinde yeni bir mahalle inşa etme çalışmaları sırasında keşfedildi.

King David-era fortress unearthed in Golan Heights https://t.co/SW3PBRjnsw pic.twitter.com/bs2WOPOicw — New York Post (@nypost) November 11, 2020

​

Kalenin Kral Davut'un müttefiki olan Geşur Krallığı'na ait olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilisi ve kazıların yöneticilerinden Barak Tzin, bin metre karede yürütülen çalışmaları sonucunda, üzerinde kollarını uzatarak açan, iki boynuzlu bir figürün oyulduğu büyük bir taşın ve elinde müzik aleti tutan bir kadın heykelinin bulunduğunu anlattı.

'Golan arkeolojisinin bulmacasına nadir bir parça ekliyor'

Taberiye Gölü'nün kıyısında bulunan Geşur Krallığı'nın başkentiyle bağlantısı olan Beyt Seyda bölgesinde ortaya çıkarılan benzer ögelere işaret eden Tzin, "Bu da bizi Demir Çağ'ından bulduğumuz keşiflere götürüyor” diye konuştu.

Keşiflerin, Davut Krallığı ile Geşur Krallığı arasında 'ailevi bağlar' gösterdiğini anlatan Tzin, AFP'ye yaptığı açıklamada, kalenin milattan önce 11. ila 9. yüzyıla ait olduğunu belirterek, ‘Golan arkeolojisinin bulmacasına nadir bir parça eklediğini' ifade etti.

S'adece yeniden Golan'ı keşfetmeye başlıyoruz'

Tzin, "Bu olgu, bildiğimizden çok daha yaygın olabilir. Golan araştırmalar henüz yüksek bir seviyede değil. Biz sadece yeniden Golan'ı keşfetmeye başlıyoruz" diye konuştu.

İsrail Eski Eserler Kurumu’nun bilimsel danışmanı Ron Be’eri, Times of Israel sitesine yaptığı açıklamada, kimin kaleyi güçlendirdiği ve bu büyük bazal taşları oyduğu hala cevaplanmamış sorulardan biri olduğunu söyledi.

'Mısır ve Hititlerden sonra boşluk var'

Be’eri, "Mısır ve Hitit imparatorluklarının yıkıldığı andan itibaren büyük bir boşluk var. O dönemi yazan hiçbir tarihiçiyok ve bir nevi sadece fiziksel eserlerden yola çıkarara varsayımlarda bulunabileceğimiz 'tarih öncesi döneme dönüyoruz. Bu yüzden de speküklasyonlara giriyoruz. Gerçekten ne olduğunu bilmek imkansız" ifadelerini kullandı.