George Clooney: 14 milyon doları kötü günlerimde yanımda olan arkadaşlarıma dağıttım

ABD'li oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine destek olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar dağıttığını söyledi.

GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki ABD'li oyuncu, röportajında, kötü günlerinde yanında olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiği haberlerini doğruladı.

2017'de arkadaşı Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber'in MSBC'ye anlattığı bu olayın söylentiden ibaret olmadığını belirten Clooney, "Parasız kaldığımda kanepelerinde uyudum. Beş parasız kaldığımda bana borç verdiler. Yıllar boyunca yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım ettiler. Yıllar boyunca onlara yardım ettim. Hepimiz iyi arkadaşız" diye konuştu.

Clooney, bir zamanlar zor kazanılan parasını harcayacak bir ailesi olmadığı halde arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" dedi.

'Neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki' dedim'

"Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm" diyen Clooney, "Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" diyerek arkadaşlarına nakit para verdiğini söyledi.

Clooney, bu olayın 2013 yılında, şimdiki eşi Amal Alamuddin ile yeni tanıştığı zamanlarda gerçekleştiğini anlattı.

Clooney'nin arkadaşları arasında oyuncu ve yönetmen Grant Heslov, Curb Your Enthusiasm dizi oyuncusu Richard Kind, eski aktör Tommy Hinkley, Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber var.

Ünlü oyuncu ile 42 yaşındaki Lübnan kökenli İngiliz avukat Amal Alamuddin, 2014 yılında Venedik'te evlendi. Çiftin 2017 yılında Ella ve Alexander adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Her ne kadar boşanacaklarına ilişkin söylentiler çıksa da Clooney çiftinin evliliği sürüyor.