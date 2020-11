Araştırma: Video oyunları zihin sağlığına iyi geliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyada hızla yayıldığı ve pek çok kişinin tecrit koşullarında evinde kaldığı süreçte video oyunları vakit geçirmenin ve sosyalleşmenin önemli unsurlarından biri haline geldi. Oxford araştırmacılarının yürüttüğü yeni çalışma, oyun oynayan kişiler ne kadar süre oyun başında vakit geçirdiklerini sormak yerine Plants vs Zombies: Battle for Neighborville ve Animal Crossing: New Horizons gibi oyunlara harcanan endüstri verilerini kullandı. T24'ün haberine göre araştırma, oyun aracılığıyla başkalarıyla kurulan bağın kişilerin mutluluğuna ve sağlığına katkıda bulunabileceği belirtildi.

'Oyun insanların zihinsel sağlığına olumlu etki eden bir aktivite olabilir'

Oxford Internet Institute'un haberine göre araştırmanın başyazarı Prof. Andrew Przybylski şu ifadeleri kullandı:

"Önceki araştırmalar kişinin esenliği ve oyunlar arasındaki ilişkiyi incelemek için esas olarak öz bildirim anketlerine dayanıyordu. Oyun şirketlerinden gelen nesnel veriler olmadan, ebeveynlere ya da politikacılara tavsiyelerde bulunanlar bunu sağlam bir veri zemininde yararlanmadan yaptı. Bulgularımız video oyunlarının sağlık açısından mutlaka kötü olmadığını gösteriyor, bir kişinin esenliği üzerinde önemli bir etkiye sahip başka psikolojik faktörler mevcut. Aslında oyun insanların zihinsel sağlığına olumlu etki eden bir aktivite olabilir."

Bahsi geçen araştırmada ayrıca 3 bin 274 kişiden araştırmacıları hazırladığı sorulara cevap vermesi istendi. Oyunculardan elde edilen verilerle şirketlerden alınan veriler birlikte değerlendirildi.