Aboubakar annesini son yolculuğuna uğurladı

Kamerun basını, Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Aboubakar, annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Sergen Yalçın dönüş tarihini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinin ardından Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız" dedi.