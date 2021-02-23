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    Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı

    Rize'de kentsel dönüşümün başlamasıyla kiralar ikiye katlandı

    © İHA / HASAN FEHMİ DEMİR
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    Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 23 hektarlık alandaki 118 dükkan, 174 ofis ve 60 konutta kentsel dönüşüm başladı. İş yeri ve dükkanların ağırlıklı olduğu alanda başlayan projeyle birlikte kiralık iş yeri arayanların sayısı arttı. Bu da kiralarda yüzde 50'lik bir artışa sebep oldu. 

    Rize'de 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metrekare ile Yağlıtaş Mahallesi’nde 207 bin metrekarelik iki yeni rezerv alanına taşınacak.

    Projede ilk etapta yıkılacak belediye bloklarının bulunduğu 23 hektarlık alandaki 118 dükkân, 174 ofis ve 60 konutta kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek.

    Kira artışları yüzde 50'yi geçti

    İş yeri ve dükkanların ağırlıklı olduğu alanda başlayan proje ile kiralık iş yeri arayanların sayısının arttığı kentte kiralarda bir anda yüzde 50'yi aşan oranlarda artış yaşandı. 

    Bazı iş yerlerinde ise bu artış oranı yüzde 100'ü buldu. Kentte çok sayıda esnaf da merkezi caddelerde yer bulamadı. Yüksek kira bedelleri nedeniyle bazı dükkan sahipleri geçici dükkan kiralama yerine proje tamamlanıncaya kadar iş yerini kapalı tutmaya karar verdi.

    'İş yerimi açmıyorum'

    Balıkçı Cemal Yavuzer, yüksek kira bedelleri nedeniyle yeni iş yeri açmayarak kentsel dönüşümün bitmesini bekleyeceğini belirterek, "Kirası 3 bin 500 liradan, 11 bin liraya çıkan dükkan biliyorum. Anlaşmaya çalıştık, 1 yıllık ücreti peşin istediler. Ben oraya yapacağım masrafı da hesap ederek, iş yerimi kapatacağım, yeni yapılacak dükkanların teslimini beklemeye karar verdim. Bu maliyetin altına giremeyiz" dedi.

    '40 yıldır lokantam kapanmasın diye bir yer tuttum'

    40 yıldır işlettiği lokantasını yeni yerine taşımaya hazırlanan Tuncay Kılıç ise, “Kira artışları yüzde 100'ün üzerinde. Yeni iş yeri arayan esnaf için bu rakamlar çok yüksek. 40 yıllık lokantam kapanmasın, tabela asayım diye bir yer ayarladım. Bana da uygun değil, kirası da çok yüksek ancak yine de 2- 3 yıl bu inşaat bitene kadar bizi idare edecek bir yer seçtik. Biz yerimizi ayarladık ama uygun fiyata yer bulamayıp, iş yerini kapatacak arkadaşlar da var” şeklinde konuştu.

    'Fırsatçılık yapılıyor'

    Emlak Danışmanı Lütfü Güner ise, “Bu yapılan kentsel dönüşüm daha güzel bir Rize için ancak maalesef boş dükkan sahipleri bunu fırsatçılığa dönüştürmeye çalışıyorlar. Merkezi noktada boş dükkan sayısı az, burası yıkılınca sonuç olarak talep fazla oldu ve kira fiyatlarında artış yaşandı. Yıkılacak yerden taşınanlar yeni dükkan açmakta zorlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kira bedeli, Kira, Emlakçı, Emlak, inşaat, Konut, Deprem, riskli binalar, Riskli alan, riskli yapı, apartman, Deniz, Rize, Kentsel dönüşüm
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