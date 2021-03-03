TikTok'a yeni rakip: YouTube Shorts

YouTube, kısa video paylaşım özelliği bulunan yeni platformunu ABD'de kullanıma açtı.

Seeing the YouTube Shorts beta in app now pic.twitter.com/0d9jiEGX7S — Robert Martin (@Brotractor) February 27, 2021

​YouTube Shorts adı verilen platformun, son dönemde yükselişte olan TikTok'a rakip olacağı düşünülüyor.

Özelliğin şimdilik beta test aşamasında olduğu belirtilirken, yakın zamanda dünya çapında kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

Uygulamada, tıpkı TikTok'taki gibi, dikey olarak 1 dakikalık videolar çekilip paylaşılabiliyor.

YouTube Shorts'un beta sürümünün şu anda 3.5 milyardan fazla görüntülemeye sahip olduğu belirtildi.

Uygulamanın küresel çapta kullanıma ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.