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    Prof. Dr. Nurettin Yiyit

    Türkiye'nin koronavirüsle 1 yılı: 'Eskiden 65 yaştı, şimdilerde 40-60 yaş arasını daha çok hastaneye yatırıyoruz'

    © DHA
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (663)
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    Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’ın üzerinden bir yıl geçti. Türkiye'nin en büyük pandemi merkezinin başındaki isim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Eskiden 65 yaş ve üzeri riskli grubu yatırırdık. Şimdilerde 40-60 yaş arasına düştü yaş ortalaması" dedi.

    Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020, Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan Kovid-19 pandemisinin Türkiye’nin de kapısını çaldığı gün olarak tarihe geçti.

    Tespit edilen ilk vakanın ardından bir yıl içerisinde, korunmadan tedaviye, karantinalardan serbestleşmelere, aşılamadan bağışıklığa dek uzun bir yol kat edildi. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre bu bir yılda yaklaşık 35.5 milyon PCR testi yapıldı, 2 milyon 800 bin kişi virüsle enfekte oldu ve 29 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. 2 milyon 600 binin üzerinde hasta ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

    Bu süreçte 13 binden fazla hastanın yatarak tedavi gördüğü Türkiye’nin en büyük pandemi merkezi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi ve 45 günde inşa edilerek pozitif vakalar için önemli bir tedavi merkezi olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bir yılda gelinen noktayı değerlendirdi.

    Prof. Dr. Yiyit, pandeminin ilk günlerinde saatler boyu tulumlarla kan ter içinde çalışan ve ailelerinden haftalarca ayrı yaşamak zorunda kalan sağlık çalışanlarının artık virüs hakkında daha çok şey bildikleri ve daha tecrübeli oldukları için virüsle savaştıkları sahada da kontrollü bir normalleşmeye geçtiğini hatırlatarak, vaka sayılarının yine tırmanışa geçtiği bugünlerde önemli uyarılarda da bulundu:

    “Eskiden daha çok 65 yaş ve üzeri riskli grubu daha çok hastaneye yatırıyorduk. Son zamanlarda 40-60 yaş arasını daha çok görüyoruz. Demek ki aşılanan risk grubunda aşının faydası oluyor. Ama hastanelerimiz yeniden dolmadan, vatandaşlarımızın kurallara daha çok dikkat etmesi, aşı sırası gelenlerin de hiç vakit kaybetmeden aşısını olması şart.”

    Türkiye’de ikinci doz aşısını olup iki haftalık süreyi geçiren yaklaşık 1.5 milyon kişiden sadece 300’e yakınında PCR pozitifliği tespit edildiğini belirten Yiyit, “Bunlardan da sadece 12 tanesinde hastaneye yatış oldu. Hastaneye yatanların çoğu gözlem amaçlı yatırılmış. Yaygın aşılamaya geçildikten sonra sahadaki gözlemsel sonuç olsa da Faz 3 sonuçlarıyla bu tecrübeyi birleştirdiğimizde aşının işe yaradığını söyleyebiliriz. O nedenle herkes aşı sırası gelir gelmez yaptırmalı” dedi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (663)

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    Etiketler:
    Yaş ortalaması, risk, PCR, Yerli aşı, Kovid-19, Koronavirüsle mücadele
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