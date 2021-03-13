ABD'de doktordan yaşlı hastasına 'torununa sarılabilirsin' reçetesi

Kovid-19 nedeniyle milyonlarca kişi sevdiklerinden ayrı kalmaya devam ediyor. Milyonlarca insanı sevdiklerinden koparan virüs nedeniyle çoğu insan zor anlar yaşıyor.

ABD'de ise bir ilk yaşandı. New York kentinde, pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır akrabalarına sarılmayan ve iki doz Kovid-19 aşısı almasına rağmen sarılmaktan çekinen 81 yaşındaki Evelyn Shaw isimli yaşlı kadına doktoru, 'torununa sarılabilirsin' reçetesi yazdı.

“It was wonderful and it was something I’m going to remember for the rest of my life.”



New York grandmother Evelyn Shaw discusses the moment of finally being able to embrace her granddaughter after her doctor gave her a “hug” prescription following a year in isolation. pic.twitter.com/zqbeqUJ5g1 — CNN (@CNN) March 11, 2021

​Evelyn'ın kızı SiriusXM radyo sunucusu Jessica Shaw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reçetenin fotoğrafını paylaşarak "Annemin doktoru, torununa sarılması için ona bir reçete yazdı" ifadelerini kullandı.

First hug she’s had in a year. Thank you to all the scientists and doctors who made this happen! pic.twitter.com/puvJlJpDoy — Jessica Shaw (@JessicaShaw) March 9, 2021

Paylaşılan reçetede "Torununa sarılabilirsin" yazdığı görüldü. Jessica ayrıca, annesinin sarılma görüntülerini paylaşarak, "Bir yıldır ilk sarılması. Bunu mümkün kılan tüm bilim insanlarına ve doktorlara teşekkür ederiz" dedi.