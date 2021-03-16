Bahreyn Prensi, Everest’e tırmanmak için Nepal’de

Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad Muhammed el-Halife, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Nepal'e geldi.

Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad Muhammed el-Halife ve 15 kişilik ekibi, dün akşam saatlerinde Nepal’e geldi.

A 16-member team comprising a member of royal family of Bahrain is arriving here to climb Mt Everest. The team includes the Prince of Bahrain, Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa.

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​Bahreyn Prensi el-Halife ve keşif ekibi, Tribhuvan Uluslararası Havaalanı’na (TIA) indikten sonra yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kurallar gereği otele yerleştirildi ve 7 günlük otel karantinasına alındı.

Karantina süresi sona erdiğinde Prens ve ekibinin, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için yola çıkması bekleniyor.

TIA çalışanları tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn Prensi el-Halife ile beraberindeki 12 Bahreyn vatandaşı ve 3 İngiliz vatandaşından oluşan keşif ekibi, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine çıkma girişiminde bulunacak" ifadeleri yer aldı.