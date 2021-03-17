Ocağı açık unutan kişi tencere dumanından zehirlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan G.Y., yemek pişirmek için ocağa koyduğu tencerenin altını ateşledi. Dalgınlık sonrası uyuya kalan G.Y., ocaktaki içine yağ döktüğü tencereyi unuttu.
Yanan tencereyi balkondan fırlattı
Binadan yoğun şekilde dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin evine geldiğini gören G.Y. apar topar yataktan kalkarak, ocakta yanan tencereyi balkondan yola fırlattı.
Tedavisi devam ediyor
Dumandan zehirlenen G.Y. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Malkara Devlet Acil’deki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilen G.Y. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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