İnternette 'dijital Mars evi' ilanı: Fiyatı 500 bin dolar

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk paylaşımının ve Gucci'nin 'dijital ayakkabısının' ardından, internet üzerinden dijital bir 'Mars evi' de satışa çıkarıldı.

Torontolu bi sanatçı tarafından tasarlanan dijital 'Mars evi', son dönemde revaçta olan ve dijital alanda bulunan bütün eserlerin satışı yoluyla sertifikalanması anlamına gelen NFT sistemi üzerinden satışa çıkarıldı.

Krista Kim'in satışa sunduğu eserin fiyatının 500 bin dolar olduğu belirtilirken, NFT pazarı SuperRare ise, Kim'in bu ilanının 'satışa çıkarılan ilk dijital ev' olduğunu açıkladı.

Kim'in tasarımına göre, evin şeffaf duvarları var ve sakinlerin 'güneşlenebilmeleri için' evin dışında solunum cihazı bağlı olan şezlong benzeri sandalyelerin yerleştirildiği görülüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Krista Kim (@krista.kim)'in paylaştığı bir gönderi

Dezeen'a açıklamalarda bulunan Kim, NFT pazarının 'kripto devrimi yoluyla olumlu yönde değişimi desteklediğini' ve bu devrimin 'yeşil enerjiyi ve sürdürülebilirliği desteklemek için gerçek siyasi eylem yaratacağına inandığını' söyledi.

NFT üzerinden dijital eser satışları, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı ilk Twitter mesajını açık artırmayla satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Daha sonra da, İtalyan modaevi Gucci, 12 dolar karşılığında satın alınabilen ancak giyilemeyen, dijital spor ayakkabı 'Virtual 25'i piyasaya sürmüştü.