Polonya'da 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından öldürülen 29 kişinin iskeleti bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birlikleri tarafından vurularak öldürülen 29 erkek, kadın ve çocuğun iskelet kalıntıları Polonya'nın başkenti Varşova'daki ormanlık alanda ortaya çıkarıldı. Toplu mezara, çocukken Almanların birkaç kişiyi buraya götürdüğünü hatırlayan bir tanığın ihbarı üzerine ulaşıldı.

Polonya'da başkent Varşova'daki bir ormanlık arazide İkinci Dünya Savaşı döneminden bir toplu mezar bulundu. Mezarda Naziler tarafından katledilen 29 kişinin kalıntılarına ulaşıldı.

Ulusal Anma Enstitüsü ekipleri tarafından yapılan keşif, İkinci Dünya Savaşı döneminde 7 yaşında olan bir kişinin ihbarı üzerine gerçekleşti.

ℹ Dziś, w miejscu prowadzenia prac, odbyła się konferencja prasowa z udziałem prof. Krzysztofa Szwarzyka, który zaznaczył, iż miejsce, w którym zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi prace zostało wskazane przez świadka...#Skierdowska #Poszukiwania pic.twitter.com/SSaqTaI06G — Poszukiwania IPN (@PoszukiwaniaIPN) March 25, 2021

Kişisel eşyalar da bulundu​​

Enstitüden yapılan açıklamada, "Bu yerle ilgili bilgiler bize, küçük bir çocukken Almanların birkaç kişiyi buraya götürdüğünü gören ve hatırlayan bir tanık tarafından verildi. Bu kişi o zamanlar 7 - 8 yaşlarındaydı. Tarihçilerimiz bu bilgileri inceledi ve biz de doğrulama üzerine harekete geçtik. Pazartesi çalışmalara başladık, salı günü de iskeletleri bulduk" denildi.

Enstitü yetkilileri ayrıca, cesetlerin birbirine yakın yerleştirildiğini ve askerlerin kurbanları infaz etmeden hemen önce çukurlara yatmaya zorladıklarını söyledi.

Mezarlarda ayrıca ölen kişilerin ayakkabı, düğme ve kemer gibi kişisel eşyaları da bulundu.

Uzmanlar bu kişilerin kimliklerini belirleyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşının Naziler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Polonya arşivlerinde yer alan belgelere göre, Varşova'da Naziler tarafından gerçekleştirilen toplu katliamlar 1943'te yaşandı.

Söz konusu belgelerden birinde, "3 Temmuz sabahı dört araç, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 100 kişiyi Choszczówka ve Legionowo arasındaki ormana getirdi. Onlara hendek kazmaları emredildi, sonra hepsi vuruldu" ifadeleri yer alıyor.