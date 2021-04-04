Kayıt
14:46 04 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Papa'nın Paskalya mesajı: Pandemi döneminde hâlâ çatışmak ve silahlanmak skandaldır

    © REUTERS / Andreas Solaro
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (703)
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044182165_0:117:1800:1129_1200x675_80_0_0_88e91afd7d7a82463f0d05d0832f186b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202104041044190717-papanin-paskalya-mesaji-pandemi-doneminde-hala-catismak-ve-silahlanmak-skandaldir/

    Paskalya mesajında yoksullara devlet yardımı ve aşı dağıtımına vurgu yapan Papa Francis, "Pandemi hala yayılırken toplumsal ve ekonomik kriz ağır geçmeye devam ediyor, özellikle de yoksullar için. Buna rağmen askeri çatışmaların sona ermemesi ve askeri cephaneliklerin güçlendirilmesi skandaldır" dedi.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle Paskalya'da İtalya çapında en sıkı önlemlerin uygulandığı kırmızı bölge uygulamasına geçilirken, Vatikan'da Paskalya ayini düzenleyen Papa Francis de pandemi döneminde çatışmalara girilmesini ve silahlanma harcamaları yapılmasını 'skandal' diye niteledi.

    Üst üste ikinci yıl Paskalya ayinini çok küçük bir toplulukla düzenlemek zorunda kalan Papa Francis, Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlediği ayinsin sonunda şehre ve dünyaya 'Urbi et Orbi' mesajında, Kovid-19 aşılarının yoksullara ulaştırılmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

    "Pandemi hala yayılırken toplumsal ve ekonomik kriz ağır geçmeye devam ediyor, özellikle de yoksullar için. Buna rağmen askeri çatışmaların sona ermemesi ve askeri cephaneliklerin güçlendirilmesi skandaldır" diyen Katolik aleminin ruhani lideri, hastalara, sevdiklerini kaybedenlere ve işsizlere tanrının yardım etmesini diledi.

    Büyük ihtiyaç içindeki ailelere devlet yardımı çağrısında bulunan, sağlık çalışanlarını öven, okula gidemeyen gençlerin dertlerine dikkat çeken Papa, pandemiyle mücadelenin herkesin görevi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

    "Tüm uluslararası toplumu, küresel bir sorumluluk ruhu içinde, aşı dağıtımındaki gecikmelerin üstesinden gelmeye ve özellikle en yoksul ülkelerde dağıtımını kolaylaştırmayı taahhüt etmeye çağırıyorum."

    "Dünyada hala çok fazla savaş ve çok fazla şiddet var! Barışımız olan Rab, savaş zihniyetini aşmamıza yardım etsin."

    "Bugün anti-personel kara mayınlarına karşı Uluslararası Farkındalık Günü. Bunlar sinsi ve korkunç cihazlar... bu ölüm aletleri olmasaydı dünyamız çok daha iyi olurdu!"

    Çatışma bölgelerinden söz ederken, kendisinin 2017'de ziyaret ettiği Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden gençlerin demokrasiye ve seslerini barışçı biçimde duyurmaya bağlılıklarını öven Papa, Etiyopya'nın askeri harekat düzenlediği Tigray ve Mozambik'in cihatçıların yüzlerce kişinin kafasını kestiği Cabo Delgado bölgeleri dahil Afrika'da kan dökülen yerlere barış gelmesi çağrısı yaptı. İsraillilerle Filistinlileri iki tarafın barış içine yan yana yaşayacağı iki devletli çözüm için diyaloğun gücünü yeniden keşfetmeye de çağırdı. 

    Geçen ay tarihi Irak ziyaretiyle gündeme damga vuran Francis, dünyada zulüm gören hala çok sayıda Hıristiyan bulunduğunu belirterek dünya çapında ibadet ve din özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısını dile getirdi.

     

     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (703)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet