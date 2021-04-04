Papa'nın Paskalya mesajı: Pandemi döneminde hâlâ çatışmak ve silahlanmak skandaldır

Paskalya mesajında yoksullara devlet yardımı ve aşı dağıtımına vurgu yapan Papa Francis, "Pandemi hala yayılırken toplumsal ve ekonomik kriz ağır geçmeye devam ediyor, özellikle de yoksullar için. Buna rağmen askeri çatışmaların sona ermemesi ve askeri cephaneliklerin güçlendirilmesi skandaldır" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Paskalya'da İtalya çapında en sıkı önlemlerin uygulandığı kırmızı bölge uygulamasına geçilirken, Vatikan'da Paskalya ayini düzenleyen Papa Francis de pandemi döneminde çatışmalara girilmesini ve silahlanma harcamaları yapılmasını 'skandal' diye niteledi.

Üst üste ikinci yıl Paskalya ayinini çok küçük bir toplulukla düzenlemek zorunda kalan Papa Francis, Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlediği ayinsin sonunda şehre ve dünyaya 'Urbi et Orbi' mesajında, Kovid-19 aşılarının yoksullara ulaştırılmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

"Pandemi hala yayılırken toplumsal ve ekonomik kriz ağır geçmeye devam ediyor, özellikle de yoksullar için. Buna rağmen askeri çatışmaların sona ermemesi ve askeri cephaneliklerin güçlendirilmesi skandaldır" diyen Katolik aleminin ruhani lideri, hastalara, sevdiklerini kaybedenlere ve işsizlere tanrının yardım etmesini diledi.

Büyük ihtiyaç içindeki ailelere devlet yardımı çağrısında bulunan, sağlık çalışanlarını öven, okula gidemeyen gençlerin dertlerine dikkat çeken Papa, pandemiyle mücadelenin herkesin görevi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tüm uluslararası toplumu, küresel bir sorumluluk ruhu içinde, aşı dağıtımındaki gecikmelerin üstesinden gelmeye ve özellikle en yoksul ülkelerde dağıtımını kolaylaştırmayı taahhüt etmeye çağırıyorum."

"Dünyada hala çok fazla savaş ve çok fazla şiddet var! Barışımız olan Rab, savaş zihniyetini aşmamıza yardım etsin."

"Bugün anti-personel kara mayınlarına karşı Uluslararası Farkındalık Günü. Bunlar sinsi ve korkunç cihazlar... bu ölüm aletleri olmasaydı dünyamız çok daha iyi olurdu!"

Çatışma bölgelerinden söz ederken, kendisinin 2017'de ziyaret ettiği Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden gençlerin demokrasiye ve seslerini barışçı biçimde duyurmaya bağlılıklarını öven Papa, Etiyopya'nın askeri harekat düzenlediği Tigray ve Mozambik'in cihatçıların yüzlerce kişinin kafasını kestiği Cabo Delgado bölgeleri dahil Afrika'da kan dökülen yerlere barış gelmesi çağrısı yaptı. İsraillilerle Filistinlileri iki tarafın barış içine yan yana yaşayacağı iki devletli çözüm için diyaloğun gücünü yeniden keşfetmeye de çağırdı.

Geçen ay tarihi Irak ziyaretiyle gündeme damga vuran Francis, dünyada zulüm gören hala çok sayıda Hıristiyan bulunduğunu belirterek dünya çapında ibadet ve din özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısını dile getirdi.