ABD’li rapçi Jay-Z’nin giydiği tişörte Kenyalı Müslümanlardan tepki

Riyadha Camisi Genel Sekreteri Abubakar Badawy, tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye’ye yazdığı mektupta, tişörtü giyen kişilerin bar ve kulüp gibi yerlerde çektirdikleri fotoğrafların rahatsız edici olduğunu ifade etti.
The management of Lamu's Riyadha mosque in Kenya is disturbed after American rapper Jay Z was spotted allegedly wearing a T-shirt with its image. pic.twitter.com/U33ACfnCF3— ZonkNews (@Zonknews20) April 4, 2021
Mektupta, "Lamu halkına ve camiye gerçekten saygı duyduğunuzu bize göstermeniz için caminin resmini tişörtten kaldırmanızı rica ediyoruz" ifadesine yer verildi.
'Dünyevi şeylerle ilişkilendirilmesi mantıksız'
ABD'li rapçi Jay-Z geçen hafta bir lokantaya girerken üzerinde Riyadha Camisi'nin olduğu 'Lamu' tişörtüyle görülmüştü.
19. yüzyılın sonlarında Lamu şehrinde inşa edilen Riyadha Camisi, hem yetişkin hem de çocukların dini eğitim aldığı bir enstitü olma özelliği de taşıyor.
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